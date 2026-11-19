Las actividades empiezan el 3 de diciembre y se extienden hasta fines de febrero, con cupos limitados y anotación previa.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 17:00hs.

La Municipalidad de Posadas prepara una nueva temporada de verano para los adultos mayores, con aquagym y talleres que comenzarán el 3 de diciembre y se extenderán hasta fines de febrero. La directora de Adultos Mayores, Elizabeth Alcaraz, explicó que la propuesta se divide en dos frentes y que ya hay mucho movimiento entre los interesados.

El primero es el aquagym en la pileta del Complejo Costa Sur, con jornadas por la mañana los martes, jueves y viernes. Los cupos son limitados, ya que el natatorio es chico y admite hasta 140 personas, aunque Alcaraz aclaró que, si hace falta, se pueden armar dos grupos. La demanda no se hizo esperar: desde el día anterior los teléfonos de la dirección no pararon de sonar y las líneas “estaban al rojo vivo”. Los centros de adultos mayores que trabajan con el área ya están al tanto de la propuesta.

Talleres en el Café Universitario

El segundo frente son los talleres de verano, que no se dictarán en Costa Sur sino en el Café Universitario, en Rebollo 2079, de lunes a viernes y en turnos mañana y tarde. Están pensados para quienes no puedan ir a la pileta o para quienes quieran combinar ambas opciones. Los lunes, por ejemplo, la jornada arrancará a las 8 con estimulación cognitiva a cargo de las licenciadas en psicología Mireia y Adriana, y a las 9:30 seguirá con puntillismo. En paralelo, de 8 a 10:30, las asistentes que quieran podrán hacerse las uñas. Por la tarde habrá otra clase de estimulación cognitiva con las licenciadas Tamara y Agostina y, a las 17, alfabetización digital con dos profesores de informática.

Los martes la agenda empezará a las 9 con folclore, a las 10 habrá canto, a las 16 teatro y a las 17 una nueva clase de folclore, que coincidirá con alfabetización digital. Los miércoles, en tanto, comenzarán a las 8 con estimulación cognitiva, seguirán a las 9:30 con bijouterie artesanal y por la tarde repetirán estimulación cognitiva y alfabetización digital. Según Alcaraz, la idea es que los mayores no se queden solo con la pileta, sino que “puedan juntarse y conocerse a partir de estas actividades”.

Durante el resto del año, el área dicta talleres en los 23 centros de adultos mayores y en los 13 clubes de abuelos de la ciudad. En vacaciones la dinámica cambia, porque parte del equipo se traslada a la pileta y por eso no todos los talleres se repiten en verano. Aun así, la directora adelantó que quienes pidan otras propuestas, como muñequería, podrán contar con la profesora para sumarla en el Café Universitario.

Muestra de cierre e inscripción

Antes de que arranque el verano, el área cerrará el ciclo de talleres del año, que terminan el 27 de noviembre. Para mostrar lo hecho, se realizará una muestra el 1 de diciembre desde las 15, en el Paseo del Mate, sobre calle Bolívar, donde funciona la feria. Alcaraz invitó a los vecinos a acercarse a ver cómo se desempeñan los adultos mayores, ya que mucha gente desconoce lo que se hace en los centros y la muestra puede animar a más personas a sumarse el año que viene.

Para participar del aquagym o de los talleres hay que inscribirse previamente, y los cupos son limitados. Los teléfonos habilitados son 3764-4426958 y 3764-4444602.