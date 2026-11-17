La presentación fue realizada este martes ante la Fiscalía del Juzgado de Instrucción Nº 3. El concejal pide investigar posibles irregularidades en el ejercicio de las funciones del funcionario municipal y sus intervenciones en obras privadas.

martes 17 de noviembre de 2026 | 19:38hs.

El concejal Alejandro Verón denunció penalmente al director de Obras Privadas de la Municipalidad de Puerto Iguazú, Arturo Agustín García, por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación fue realizada este martes ante la Fiscalía del Juzgado de Instrucción Nº 3.

Tras una seguidilla de pedidos de informes y solicitudes de interpelación en el Honorable Concejo Deliberante, que fueron frenados por el bloque oficialista, el edil recurrió a la Justicia para que realice una investigación exhaustiva sobre las denuncias vinculadas al funcionario municipal. La presentación también hace referencia a la posible relación de esas actuaciones con la muerte de un obrero que cayó de un andamio en un edificio en construcción el año pasado.

Según el documento al que tuvo acceso este medio, la denuncia penal contra Arturo Agustín García refiere a la posible comisión de delitos contra la Administración Pública, principalmente negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La presentación pretende que la Justicia investigue si el funcionario, aprovechando su cargo y las facultades de autorización, aprobación y fiscalización de obras, intervino en operaciones administrativas en las que existían intereses profesionales o económicos particulares, propios o de terceros vinculados. También busca determinar si hubo omisiones deliberadas de controles, autorizaciones irregulares o utilización indebida de recursos municipales.

La denuncia se concentra principalmente en tres figuras del Código Penal: el artículo 265, referido a negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; el artículo 248, sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; y el artículo 249, que contempla la omisión, el retardo o el incumplimiento de actos propios del cargo.

Asimismo, la presentación incluye diez medidas prioritarias, orientadas principalmente a obtener los expedientes municipales de las obras identificadas, establecer las funciones y competencias de García, identificar sus intervenciones administrativas y preservar la documentación relevante.

La denuncia busca determinar si Arturo Agustín García utilizó o ejerció irregularmente sus atribuciones como director de Obras Privadas para intervenir en proyectos relacionados con intereses particulares, favorecer a terceros vinculados u omitir controles municipales obligatorios.

El propósito es que la Fiscalía reconstruya sus intervenciones administrativas, identifique posibles conflictos de interes