Debate en el Concejo de Eldorado por el pase a planta permanente de 21 empleados municipales

El proyecto impulsado por el Ejecutivo volvió a comisión para un análisis más profundo. Dos concejales denunciaron presiones y uno de ellos encontró su auto con las cuatro cubiertas vandalizadas.

martes 10 de noviembre de 2026 | 19:27hs.

El tratamiento del proyecto para incorporar a 21 empleados municipales a la planta permanente desató momentos de debate en el Concejo Deliberante de Eldorado. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo municipal finalmente volvió a comisión para un análisis más detallado, pero la discusión estuvo atravesada por denuncias de presiones, amenazas e intimidaciones. Además, uno de los ediles denunció que encontró su vehículo con las cuatro cubiertas vandalizadas al finalizar la sesión.

El Ejecutivo municipal había solicitado que 21 trabajadores que actualmente se desempeñan como empleados de planta transitoria pasaran a integrar la planta permanente. El expediente tenía previsto su tratamiento durante la sesión de este martes, pero los concejales resolvieron devolverlo a comisión para revisar en profundidad la situación de cada uno de los trabajadores incluidos en la nómina.

Entre los aspectos que pretenden analizar se encuentran la antigüedad de los empleados en el municipio, las funciones que desempeñan y las condiciones de su vínculo laboral con la administración municipal.

Sin embargo, lo que inicialmente debía ser un tratamiento legislativo habitual derivó en un escenario de tensión, luego de que al menos dos concejales dejaran trascender que habían recibido presiones para acompañar la iniciativa. Uno de ellos, Jorge "Pío" Doldán, además, encontró su automóvil particular con las cuatro cubiertas vandalizadas al retirarse del Concejo.

Denuncias de amenazas y presiones para votar el proyecto

La concejal Cristina Bandera denunció públicamente haber recibido presiones, amenazas e insultos para que votara a favor del pase a planta permanente. En declaraciones a un medio local, también relacionó el conflicto legislativo con la suspensión de un pedido de gazebos municipales que estaban destinados a una actividad de la Escuela Especial.

Según relató, la institución tenía previsto utilizar las estructuras municipales para realizar una exposición de las distintas colectividades. Sin embargo, el pedido habría sido suspendido durante la mañana del martes. De acuerdo con su versión, la entrega de los gazebos estaba condicionada a que acompañara con su voto el proyecto de incorporación de los trabajadores a la planta permanente.

La edil vinculó así la situación con las presiones que, según afirmó, recibió durante el tratamiento del expediente.

Por su parte, el concejal Jorge "Pío" Doldán, quien también pidió que el proyecto regresara a comisión, se encontró con una situación inesperada al finalizar la sesión: su vehículo particular tenía las cuatro cubiertas desinfladas y presentaba indicios de haber sido objeto de un ataque intencional.

Aunque evitó establecer una relación directa entre el episodio y su postura frente al proyecto, consideró llamativa la coincidencia temporal con el debate legislativo. Además, adelantó que revisará las cámaras de seguridad para determinar si registraron el momento en que ocurrió el hecho.

El expediente volverá a ser analizado

Tanto Bandera como Doldán sostuvieron que su decisión de devolver el proyecto a comisión responde a la necesidad de garantizar un tratamiento legislativo adecuado. Según explicaron, no habían tenido tiempo suficiente para estudiar en profundidad la documentación y conocer las particularidades de cada uno de los trabajadores incluidos en la propuesta.

Ambos aclararon que no tienen objeciones respecto de los nombres propuestos para pasar a planta permanente, pero consideran necesario contar con mayor información sobre la antigüedad, las tareas y la situación laboral de cada empleado antes de emitir un voto definitivo.

De esta manera, el expediente continuará bajo análisis en comisión, mientras el episodio dejó expuesta una fuerte tensión política en el ámbito legislativo local, con denuncias de presiones que deberán ser esclarecidas y un hecho de vandalismo cuya autoría y posibles motivaciones todavía no fueron determinadas.