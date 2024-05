Marita Vera la rompe en Eldorado y puede ser de Selección | El Territorio

María Vera es la única misionera convocada a la preselección nacional masters +40 de hockey que se alista para disputar el Mundial de Sudáfrica. La profesora necesita el apoyo de todos

miércoles 08 de mayo de 2024 | 5:15hs.

La profesora de educación física ya disputó el Panamericano 2023 con la casaca albiceleste. Fotos: Matías Bordón

Eldorado puede presumir de una auténtica leona entre sus filas luego de confirmarse la convocatoria de María Vera (39) a la preselección nacional de hockey.

La profesora de educación física fue citada por la Asociación Argentina Masters (AAHM) para entrenar junto al combinado nacional Damas +40 en Buenos Aires, todo como preparación al Mundial de Sudáfrica. Sin dudas un lujo total que acapara el sueño de cualquiera.

Pero para Marita -como la conocen todos sus seres queridos- este presente no es para nada una casualidad. La mamá de Gaspar y Francisco se inició en el hockey a los seis años en las inferiores del club Carayá siendo una experta en la materia.

“Estudié profesorado de educación física en Corrientes y allá volví a jugar en el tercer año de la facultad después de una larga inactividad. De hecho me formé en Carayá, pasé por el club Azul de la Unión Cultural y por los estudios tuve que frenar el hockey”, inició la charla con El Territorio.

“Al volver me encontré con otra cosa, otro tipo de hockey muy distinto al que conocía. Obviamente que en Corrientes no había canchas de césped sintético, pero me abrió la cabeza y volví a Eldorado para formar la escuelita en la Unión Cultural que más adelante, en 2010, pasó a ser municipal”, agregó.

La delantera lleva adelante la escuelita municipal en un polideportivo.

Como bien lo remarca, Marita actualmente reparte sus horas matutinas como docente en el secundario de las escuelas Comercio, CEP 16 y BOP 24 para luego tomar el palo y convertirse en profesora de la escuela municipal dentro del polideportivo del Kilómetro 9.

“Entrenamos en piso a la espera de la instalación de una cancha sintética que está en tratativas. Elegimos el cemento y no el pasto natural después de una clínica de profesionales de la federación que dieron en Eldorado”, afirmó, despejando la incógnita del por qué el piso por sobre el césped natural para llevar adelante sus clases.

“Ellos me plantearon que el piso se asemeja al sintético. Los fundamentos técnicos como el traslado de la pelotita son muy distintos al pasto. Hoy va pegada al palo cuando se avanza, por ejemplo”, señaló Vera.

El llamado esperado

Marita se desempeña como delantera de Caá Yarí, equipo conformado por ex jugadoras de primera de toda la provincia, que disputa el torneo Regional Masters. Pero además lo hace casi todos los fines de semana con ‘Eldorado Hockey’ en la primera división de la liga posadeña.

Al momento de explicar su llegada a la selección argentina, Vera dejó muy en claro que fue por su nivel de juego dentro del rectángulo.

“Hace cinco años se creó el NEA Masters -torneo bajo el ala de la AAHM- logrando un auge importante con distintas fechas en Corrientes,Chaco, Formosa, el interior de Santa Fe y Entre Río”, analizó.

“Precisamente en 2022, en Paraná, los ojeadores de la selección argentina me vieron y así logré quedar preseleccionada en +35. Ellos buscaban representantes por fuera de Buenos Aires para hacer una selección federal”, afirmó.

Marita logró así formar parte del Panamericano 2023 de Buenos Aires como mediocampista de Argentina.Y esa experiencia la llevó a ser nuevamente convocada la semana pasada, aunque esta vez a la categoría +40 (cumple esa edad el 30 de junio).

Ahora queda costear los montos del viaje junto al traslado en las concentraciones. Por eso necesita sponsors para perseguir el objetivo final.

“La Asociación de Masters está por fuera de la federación, es por eso que tenemos que pagar todo lo que sea viajes y traslados. Se abona una membresía anualmente pero eso no cubre los costos que rodean a la concentración”.

“Me toca entrenar el 18 y 19 de mayo en Buenos Aires. Todo lo pago por mi cuenta y estoy buscando la manera de costear este pasar. El objetivo es quedar en la Selección que competirá en el Mundial de Sudáfrica a desarrollarse entre el 12 y 22 de octubre”, cerró Marita.

Para los interesados en colaborar con la causa lo pueden hacer comunicándose al celular 3751-526263.