El hastío de la fama en los sensibles rockeros de los 90 | El Territorio

Todos los jueves, gratis, en la Biblioteca Popular Posadas, proyecciones de filmes sobre icónicas figuras de rock

miércoles 08 de mayo de 2024 | 4:00hs.

El cine y el rock están estrechamente ligados y con esa premisa se desenvuelve una nueva edición del ya clásico ciclo Rockumentales en la Biblioteca Popular de Posadas.

De esta manera, este jueves se proyectará Radiohead Meeting people is easy, que muestra el camino al éxito de una de las bandas más influyentes de las últimas décadas.

Con el lema Devorados por el hastío. Los 90's esta edición se dedicará a la proyección de cuatro documentales enfocados en artistas que dejaron su marca durante la citada década. La cita será, siempre con entrada gratuita, todos los jueves a las 20:30 en la Biblioteca Popular Posadas (Córdoba 2069).

Dirigido por Grant Gee el documental de Radiohead que se verá esta semana expone cómo la fama, el éxito y el reconocimiento que recibió la banda británica no fue algo que sus protagonistas disfrutaran, sino todo lo contrario. El registro muestra al vocalista Thom Yorke y los músicos sufriendo entrevistas interminables, esperando en pasillos de aeropuertos, hartándose de la vida en hoteles y la irónica soledad que producen las masas fanatizadas.

La idea de Diego Lopez, Juan Ignacio Pérez Campos y Daniel Servián, los gestores del ciclo es abrir una ventana de reflexión sobre distintos aspectos ligados al cine y el rock, en esta oportunidad en el contexto de figuras clave como Kurt Cobain en los convulsionados años 90.

Así, la invitación abierta plantea que en grilla seguirán Nirvana “Live! Tonight! Sold Out!! el jueves 16, Primal Scream “The Lost Memphis Tapes el 23 y Portishead “Live Roseland Nyc el 30.