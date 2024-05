Agenda cotidiana del fin de semana | El Territorio

La Provincia ofrece un abanico de actividades culturales de distintos ámbitos para el disfrute tanto de grandes como de chicos

sábado 18 de mayo de 2024 | 16:15hs.

Teatro

Capusotto. Diego Capusotto y su Maravilloso Mundo hoy a las 21.30 en el auditorio del Montoya.



Comunitario. En el marco del Día Internacional de los Museos, el grupo de teatro comunitario La Murga de Puerto Rico presentará la obra Museo Viviente.hoy a las 20 en el Museo Municipal Raíces (Avenida San Martín 1457, Puerto Rico) Entrada: libre, salida a la gorra.



Comedia. La comedia negra “Los Invisibles de siempre “ de Claudio Gotbeter, con las actuaciones de Paula Parodi y Alejandro Scholler y música de Fernando Gruber se verá hoy a las 21 en Espacio Base (Rademacher 5324).



Música

Rock & sunset. Todos los sábados al atardecer, si el clima lo permite, Al caer el sol, nuevo ciclo de música en la explanada de El Brete. Este fin de semana Martina Escalada & Killato.



Los tipitos. La banda de rock, vuelve a girar por el país y llegará al Litoral cargada de clásicos dentro de los festejos de los 20 años del “Armando Camaleón”. El domingo a las 21 en el auditorio del Montoya (Ayacucho 1962). Ingresos en boletería o a través de Ticketway.



Cantoras. Hoy a las 20, en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento, continúa el Ciclo de Homenajes a las Cantoras Misioneras. Es el turno de la cantante, compositora Alejandra Melgarejo, quien junto a la Orquesta de Patrimonio Regional ofrecerá un show con variados ritmos.



Beatles. The Beats llega a Iguazú. La cita será el viernes 24 a las 22 en el hotel City de Puerto Iguazú.



Muestras

Yaparí. La muestra de pinturas Arte con Alma, de Mónica Sánchez quedó inaugurada en el Museo de Bellas Artes Juan Yaparí. Amor al detalle, colores de la naturaleza y mucha paz son los ejes que la definen.



Otros

Cinerock. Todos los jueves a las 20:30, ciclo Rockumentales en la Biblioteca Popular Posadas (Córdoba 2069). Entrada libre y gratuita. Con el lema Devorados por el hastío. Los 90’s, se verá el 25 Primal Scream “The Lost Memphis Tapes y el 30 Portishead “Live Roseland Nyc.



Expo Té. El viernes 24 y sábado 25 de mayo, de 15 a 21, en el predio ferial del Parque del Conocimiento, se realizará la “Expo Té Argentina”. habrá más de 70 expositores en el pabellón central, disertaciones magistrales en el Teatro de Prosa, workshops, talleres y cursos más.



Astros. Hoy en el Observatorio Astronómico se proyectarán dos documentales del realizador John D. Boswell. Una mirada científica del universo a través de Timelapse of the Entire Universe (2018), y Timelapse of the Future (2019). Luego de la presentación se abrirá la cúpula para una observación astronómica. Desde las 18.



Argentinidad. En la Sala Ciegos de la Biblioteca Pública de Las Misiones se llevará a cabo ‘Argentinidad’, con reflexiones sobre el significado de la Patria, emblemas, hitos y figuras que conforman la historia de nuestro país, con actividades de lectura y diálogo. Destinado a estudiantes secundarios. Inscripciones al 3765-074008.