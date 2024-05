Este viernes y sábado el Observatorio del Parque del Conocimiento propone una tarde con documentales | El Territorio

Este viernes y sábado el Observatorio del Parque del Conocimiento propone una tarde con documentales

En la actividad, denominada "Un viaje desde el comienzo hasta el fin de los tiempos”, se proyectarán dos documentales: "Timelapse of the entire Universe” -2018- y "Timelapse of the Future" -2019-.

jueves 16 de mayo de 2024 | 11:15hs.

Este viernes 17 y sábado 18 de mayo a las 18 hs.,el Observatorio del Parque del Conocimiento propone una tarde con documentales acerca de la evolución del universo, seguido de observación astronómica desde la cúpula. Actividad libre sin reserva previa. Los amantes de la astronomía tienen una cita imperdible este viernes y sábado, a partir de las 18 hs. Primeramente se proyectarán documentales que describen cómo fue el inicio del universo y cómo sería su posible fin. Los documentales están subtitulados al español y no son recomendados para niños. Luego de la proyección, los espectadores podrán acceder a la cúpula en la que a través del telescopio principal, realizar una observación astronómica. En la actividad, denominada "Un viaje desde el comienzo hasta el fin de los tiempos”, se proyectarán dos documentales: "Timelapse of the entire Universe” -2018- que invita a embarcarse en un épico viaje a través del espacio y el tiempo mientras explora la historia del cosmos. Desde la formación de las galaxias hasta la danza de las estrellas, en una perspectiva cósmica en una escala diminuta del pasado y el presente. Con las voces de Brian Cox, Carl Sagan y David Attenborough, el público disfrutará de una producción y musicalización fabulosa: "Espero que ver este experimento en humildad te haga reflexionar sobre la gran cantidad de eras sin testigos que han pasado antes de que nos encontráramos, y la brevedad de nuestra existencia en comparación", señala John Boswell, su creador. Por su parte, "Timelapse of the Future" -2019- del mismo realizador, se propone, en esta segunda entrega, hacer volar la imaginación para intentar predecir hacía dónde se dirige el universo basándose en teorías y suposiciones de la ciencia moderna. ¿El cosmos, tendrá un final? ¿Qué nos enseñan las perspectivas científicas sobre el destino último del universo? "Hagamos el viaje hasta el fin de los tiempos", dice el músico, científico aficionado y amante del espacio John D. Boswell al comienzo del video, intentando responder con su obra a ¿Qué nos deparará el futuro? Luego, a partir de las 19:30 hasta las 21 hs. se habilitará la cúpula para culminar con observación astronómica, también se podrán tomar fotografías a la Luna con los telescopios portátiles. Si bien no es obligación asistir a los documentales para acceder a la observación, los que lo hayan hecho tendrán prioridad para subir a la cúpula. La observación astronómica, como siempre, está sujeta a las condiciones climáticas. Actividad libre y gratuita, ingreso sin reserva previa y por orden de llegada hasta cubrir la capacidad de sala.

