Show de Messi: cinco asistencias y un gol en el 6-2 de Inter Miami | El Territorio

El rosarino marcó un récord en la liga al hacer cinco pases de gol en un mismo partido; Luis Suárez marcó tres tantos en apenas 12 minutos

domingo 05 de mayo de 2024 | 9:45hs.

En un tiempo, y después de que su equipo se fuera al descanso con una derrota por 1-0 ante New York Red Bulls, la Pulga efectuó ¡cinco asistencias! y anotó un gol para el 6-2 final que mantiene al equipo rosado en la punta de la Conferencia Este de la liga de Estados Unidos. Nadie en la historia de la MLS había conseguido cinco pases de gol en un solo partido. Ni hablar en 45 minutos. Por algo Messi es único.

La llave del triunfo de Inter Miami estuvo en el banco de suplentes: Martino sentó al hondureño David Ruiz e hizo ingresar a Matías Rojas en su lugar. El ex futbolista de Racing y Corinthians consiguió el gol del empate –golazo– con la primera pelota que tocó. En su segunda jugada, el paraguayo presionó alto, Suárez asistió y Messi anotó. Era el tanto que daba vuelta el marcador. Inter se ponía 2-1.

Lo que siguió fue un monólogo de Messi y una supremacía abrumadora de Inter. Hubo show. Asistencia a Rojas, en primer lugar. Y luego, tres seguidas a su compinche Suárez. Pases-gol de todos los colores y con el repertorio futbolero del nacido en Rosario, para que Inter Miami mire a todos sus rivales desde arriba en el Este de la MLS.

En la conferencia de prensa posterior a la goleada, Gerardo Martino elogió a Lionel Messi, ausente en el partido del 23 de marzo contra New York (derrota 4-0), pero omnipresente en el 6-2 de este sábado: “Messi hace la diferencia no por aquel partido que no jugó con New York: la hace siempre. Y su sociedad con Luis [Suárez] en el segundo tiempo funcionó muy bien, como en viejas épocas. Fueron muy influyentes en el juego. Messi es nuestro DP [”designated player”, en inglés]. Cuando él falta, el equipo lo siente”.