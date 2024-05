Colecta para las familias inundadas en la comunidad mbya Yvoty Okara | El Territorio

Artistas posadeños impulsan una campaña solidaria para ayudar con ropa, abrigo y alimentos a las 17 familias guaraníes que perdieron todo por el desborde de un arroyo y hace tres días se refugian en una iglesia. "Nunca se vio algo así", aseguró Silvia Morínigo, integrante de la comunidad originaria

sábado 04 de mayo de 2024 | 16:55hs.

Las familias guaraníes inundadas desde el jueves permanecen en una iglesia y necesitan de la solidaridad de la población. Fotos: Facebook

Familias de la comunidad mbya Yvoty Okara de la localidad de Bonpland debieron dejar sus casas que fueron alcanzadas por el desborde de un arroyo y permanecen refugiadas en una iglesia desde la mañana del jueves. En la comunidad viven 34 familia en total y 17 fueron afectadas de lleno por la inundación y se quedaron con lo puesto, mientras que los demás habitantes también sufren las consecuencias del temporal y piden ayuda para sus parientes. Ante esta situación, artistas y trabajadores de la cultura de Posadas impulsan una colecta solidaria para ayudar a las familias de tekoa Yvoty Okara y convocan a la población a colaborar con la donación de ropa de abrigo para grandes y chicos, calzados, colchones, frazadas, lona plástica y alimentos no perecederos que se van a recepcionar en tres puntos de la ciudad capital hasta el 14 de mayo.

Puntos de recepción en Posadas

Los alimentos, ropa e insumos se pueden acercar a la sala Espacio Base en Rademacher 5324, Biblioteca Popular Posadas en calle Córdoba 2069 y el centro cultural Galpón de la Murga de la Estación, ubicada en Pedro Méndez 2260. Los espacios culturales estarán abiertos para recibir la colaboración de los vecinos en distintos horarios: Espacio Base (Rademacher 5324) de miércoles a sábados de 19 a 21.

La Biblioteca Popular Posadas (Córdoba 2069) recibirá las donaciones en su horario de atención al público, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16.30 a 20.

En tanto, el Galpón de la Murga en (Pedro Mendez 2260) dispondrá de un punto para recibir las ayudas el lunes de 19 a 22; martes de 20 a 22, miércoles de 16.30 a 22, jueves de 17 a 22 y sábados de 17 a 20.

La campaña solidaria la impulsan artistas, grupos y colectivos culturales independientes y de distintos ámbitos del arte y la cultura como el teatro, música, artes visuales, emprendimientos y otros. “Sabemos que la situación es preocupante, y hoy más que nunca en estos tiempos la salida es colectiva. Agradecemos que compartan en sus redes y con sus amigos y conocidos para que todo esto sea posible”, expresaron.

Unir fuerzas

La actriz y música Berenice Texeira que forma parte de la organización de esta iniciativa solidaria en diálogo con El Territorio explicó que, “nos enteramos de esta situación ayer (por el viernes) cuando se viralizó un video con el pedido de ayuda de la comunidad mbya de Bonpland y ahí empezamos a hablar entre los artistas para generar alguna acción para poder colaborar con ellos”, contó.

De esta forma, rápidamente se organizó la campaña y apuntan a que se pueda ampliar la difusión para que la gente se sume a colaborar.

“Estamos todos pasando una situación difícil y estas familias perdieron todo, necesitan de manera urgente lo que es alimento y ropa, todo sirve en este momento”, sostuvo la artista.

Lo recolectado en esta propuesta solidaria se llevará a la comunidad en dos viajes, “la colecta va a ser hasta el 14 de mayo, pero nuestra expectativa es poder juntar lo más posible en estos primeros días como para hacer un primer viaje y llevar una ayuda porque la están necesitando y luego se va a hacer otro viaje cuando termine la colecta”, precisó.

“No dio tiempo de sacar nada”

Silvia Morínigo, habitante de Yvoty Okara y cuñada del cacique Roberto Morínigo, relató a El Territorio que en 29 años de existencia de la comunidad nunca sucedió nada parecido a la situación que se vive por estos días con la suba del arroyo Mártires. “Nosotros estamos a alrededor de 300 metros del arroyo y en tantos años nunca llegó el agua hasta las casas, sí se inundaba y tapaba el puente, pero nunca pasó esto de tener el agua adentro de las casas, tapando todo, y arruinando todas las cosas, se mojaron los colchones, la ropa, la comida, todo se perdió”.

La mujer describió que el agua ganó las casas en la mañana del jueves bien temprano, “ya empezaba el día pero era bien temprano cuando vino el agua, por eso no dio tiempo de sacar nada, porque vino rápido. La gente alzó sus criaturas y vino para las casas que no se inundaron y después se refugiaron en la iglesia, que todavía están ahí porque no para de llover y no pueden volver”.

La Municipalidad de Bonpland asistió a los damnificados con mercadería y ropa y el intendente recorrió la zona afectada.

“Agradecemos la ayuda pero no fue suficiente para todos, porque las 17 familias perdieron todo y las familias que nos inundamos también estamos ayudando a nuestros parientes y también perdimos las cosas por la lluvia, ya son tres días que estamos asi”, dijo.

Para enterar a la población sobre la angustiante situación que están atravesando en la comunidad mbya, los jóvenes realizaron un video y compartieron en las redes sociales donde mostraron las viviendas inundadas. “El arroyo está bravo, todo el tiempo hace ruido que se escucha de lejos, en nuestra comunidad tenemos muchos niños, en la iglesia ahora hay 50, 60 niños que se quedaron sin calzado, sin abrigo, por eso estamos pidiendo a las personas su ayuda, a quienes nos puedan ayudar agradecemos mucho su solidaridad”, refirió Morínigo.

Para colaborar

El teléfono de Silvia Morínigo de la comunidad Yvoty Okara es 376 4-841620.

En Posadas, para saber más sobre la colecta solidaria organizada por los artistas, algunas de las redes sociales donde se puede escribir por mensaje privado son en Instagram: @BibliotecaPopularPosadas; @TiteresRecicloCirco @murgadelaestacion; @EspacioBase