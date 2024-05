Francisco dijo que la libertad de prensa es fundamental | El Territorio

sábado 04 de mayo de 2024 | 6:02hs.

El papa Francisco señaló ayer que la libertad de prensa “es fundamental” para informar de manera no ideológica, en un mensaje en la red social X con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa. “La libertad de prensa es fundamental para desarrollar un prudente sentido crítico, distinguir la verdad de la mentira y aprender a trabajar de manera no ideológica por la justicia, la paz y el respeto de la Creación”, escribió Francisco en su cuenta del antiguo Twitter. Gobiernos de todo el mundo presionan cada vez más a los periodistas cercenando la libertad de prensa a escala global, alertó Reporteros Sin Fronteras (RSF), que reprocha a la comunidad internacional no haber hecho lo suficiente para proteger a los periodistas de Gaza, donde ha muerto ya más de un centenar.

Según su clasificación anual para 2024, que evalúa la situación en 180 países, se constata que solo un 25% de los analizados tienen situación “satisfactoria” o “buena”, la mayoría europeos (los primeros son, por este orden, Noruega, Dinamarca y Suecia, mientras España está el puesto 30, tras mejorar seis).