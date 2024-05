Cristina Kirchner volvió a cargar contra Javier Milei | El Territorio

En el marco de un homenaje al Padre Mugica, dijo que "en los 40 años de democracia nunca se vivió una situación similar"

Cristina remarcó la crueldad de la situación social actual en el país.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente durante un acto en homenaje al Padre Mugica, celebrado en el Instituto Patria, donde destinó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei. “En los 40 años de democracia no se vivió una situación similar”, lanzó.

Durante el acto en el Instituto Patria, la expresidenta señaló la difícil situación que vive el país gobernado por Javier Milei. “Nos parecen que estos momentos de crueldad, de individualismo, de no me importa un pito lo que le pase al otro son inéditos”, señaló. Pero recordó que no es la primera vez. “Quiero contarles que desgraciadamente no son inéditos”, afirmó y los trajo a la memoria los tiempos de la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

La expresidenta no se detuvo en los crímenes de la dictadura. Por el contrario, su discurso viró hacia un mensaje esperanzador. “Hay una mirada de esperanza” aseguró para luego alentar a sacerdotes, religiosas y laicos de comunidades que participaban del acto donde, además entronizaron a la Virgen de Luján en el Salón de las Mujeres del Bicentenario del Instituto Patria.

“Aquellos que hemos vivido de cerca la experiencia de que te quieran matar sabemos que todo puede superarse, que lo importante es la fuerza y la convicción, porque lo peor que nos puede pasar es agachar la cabeza ante lo que está pasando. Ahí sí estaremos vencidos”. dijo Cristina Kirchner.

Quién fue el Padre Mugica

Carlos Francisco Sergio Mugica Echagüe nació en Buenos Aires el 7 de octubre de 1930, en el seno de una familia de clase alta. Su padre Adolfo fue canciller del presidente Arturo Frondizi en 1961. Su familia esperaba que él fuera abogado o sacerdote. Carlos les dio el gusto al elegir la última opción. Lo que no esperaban es que se hiciera peronista y se sumara al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.

Luego de terminar el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires, ingresó en 1951 al Seminario Metropolitano de Buenos Aires. Ocho años más tarde fue ordenado sacerdote en la Catedral de la ciudad de Buenos Aires.

Mugica se desempeñó como asesor espiritual de la Juventud Estudiantil Católica del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Juventud Universitaria Católica de la Facultad de Medicina. En 1967 se integró al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, una corriente renovadora de la Iglesia Católica fundada en los años 60.

