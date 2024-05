Ley Bases: el oficialismo cede a los cambios del Impuesto a las Ganancias | El Territorio

Desde La Libertad Avanza reconocieron modificaciones para avanzar en la aprobación en general en el Senado. Criticaron por no dar herramientas al gobierno

domingo 12 de mayo de 2024 | 6:02hs.

Francisco Paoltroni reconoció pequeños cambios en la nueva Ley Bases.

El senador nacional de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni se mostró confiado en que la Ley Bases “va a salir, con algunos pequeños cambios en Ganancias”, aunque se quejó de que el oficialismo conseguirá el triunfo legislativo “esperando, con mucha paciencia, tragando saliva”.

El formoseño apuntó contra la oposición y afirmó que la iniciativa libertaria “está tan demorada porque hay un sector de la política que apuesta al fracaso, como siempre han apostado al fracaso de los argentinos”.

“Han metido siempre la máquina de impedir. Son empobrecedores, son infames traidores a la Patria”, lanzó el dirigente oficialista. Y añadió: “En cinco meses, la política no le ha dado una sola herramienta al presidente (Javier Milei)”.

En declaraciones radiales, el libertario se refirió a las demoras en el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara Alta: “Son todas estas cosas... Uno viene del sector privado y ahí todo tiene plazo, vencimiento. Para los políticos no hay plazos, no hay tiempos, a nadie le calienta que sea una semana antes o una semana después”.

“Todos se quieren cotizar, todos la orejean. Uno tiene que tragar saliva 70 millones de veces. Yo no tengo que contar hasta diez, sino hasta 100 ahí adentro. Lo tuve que escuchar a (el senador nacional de la UCR) Martín Lousteau dos días enteros de cómo sacar el país adelante”, se quejó, tras recordar la polémica con la 125 en 2008.

Además, Paoltroni señaló que es “ultranecesario” el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) porque la Argentina “necesita desarrollar los otros sectores de la Economía, porque es hiperdependiente del sector agropecuario”.

“Al campo no le podés sacar una gota más de sangre. Si no desarrollás los otros sectores, la Economía no va a poder crecer”, indicó.

Por otra parte, respecto al rechazo de los patagónica al restablecimiento de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, el senador nacional de La Libertad Avanza expresó: “Eso es ajustable. Si se necesita un piso más, te ponés de acuerdo. Eso es conversable”.

“La ley va a salir, con algunos pequeños cambios en Ganancias. Pero así, esperando, con mucha paciencia, tragando saliva”, insistió. Y remarcó: “Démosle una señal a la Argentina, está todo el mundo mirando. Es un mensaje que el pueblo necesita. Pero bueno, hay que armarse de paciencia”. Como cierre, Paoltroni expuso la forma en que, a su criterio, el país podría ser “potencia”.

“Declará servicio esencial al Transporte y la Educación; sacá la reelección indefinida a los sindicatos; y poné la afiliación voluntaria. Listo, se terminó el problema. Somos potencia en 20 años: Javier dice en 30, yo digo en 20”, concluyó.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó que el gobierno nacional tiene los “votos suficientes” para aprobar la Ley Bases que el presidente Javier Milei impulsa en el Congreso, luego de la media sanción que obtuvo la norma en Diputados.

“Tenemos votos suficientes para aprobar la ley. Es más que una sensación, es la relación y la conversación que tenemos con senadores. En algunos temas en particular pueden surgir diferencias, que muchas de ellas las incluiremos en el despacho porque clarifican algunos aspectos”, aseguró Francos en declaraciones radiales.

En esa línea, el funcionario sostuvo que la Cámara Alta reviste “una complejidad diferente” a la Cámara Baja en cuanto a la aprobación de la Ley Bases. “No me preocupa que haya modificaciones que mejoren la ley y después la tratará Diputados y dirá si la aprueba o no”.

Reunión con Lousteau

El ministro Francos y el senador nacional y presidente de la UCR, Martín Lousteau, mantuvieron una reunión reservada el viernes para destrabar la Ley Bases y el paquete fiscal. En el encuentro ambos abordaron principalmente los aspectos que el legislador señaló sobre el Rigi y el blanqueo de capitales, entre otros puntos.

Fuentes cercanas al legislador habían informado el jueves que Lousteau había planteado fuertes reparos a la redacción, porque había estudiado la ley que tiene media sanción de Diputados y la desligaron de cuestiones políticas. Es que el senador viene siendo uno de los blancos de Milei y de sus seguidores, tanto en público como en privado.

Lo cierto es que Infobae pudo confirmar que el senador y el ministro que está trabajando en las negociaciones con la oposición mantuvieron una extensa charla este viernes para terminar de definir cuáles son los artículos centrales a ser modificados. El gobierno sabe que está con los votos justos y cada una de las voluntades en la Cámara Alta cuentan para conseguir esa ley.

En el gobierno ya asumieron la semana pasada que la Ley Bases y también el paquete fiscal tendrán en el Senado una serie de cambios y dan por hecho que el tema tendrá que volver a ser discutido en la Cámara de Diputados para su aprobación final.

La voz de Lousteau, en las sesiones de comisión, fue la que planteó críticas muy filosas sobre la redacción tanto de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos como por el paquete fiscal. El gobierno, de hecho, ante las observaciones que planteó el legislador confirmó durante los plenarios que tendría que hacer cambios en la redacción sobre artículos específicos que señaló el presidente de la Unión Cívica Radical.

Antes de la reunión, el senador por la Capital Federal había señalado que “este es el paquete de blanqueo más generoso de la historia argentina”.

“Se trata de un beneficio enorme para los que no pagan impuestos”, agregó y lo calificó como “una burla al contribuyente”.

“Los más ricos de la Argentina van a pagar menos”, pronosticó.

“A la clase media le aumentan el impuesto a las ganancias, y las pymes tienen que seguir pagando impuestos, mientras cae la actividad” agregó.