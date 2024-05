Desde Economía admiten que existe una fuerte caída del salario real | El Territorio

miércoles 15 de mayo de 2024 | 6:02hs.

Desde el Ministerio de Economía evaluaron ayer que “la fuerte desaceleración en los últimos meses se sustenta en el programa económico implementado en diciembre, cuyos pilares son el equilibrio fiscal, el saneamiento de la hoja de balance del BCRA y la implementación de medidas de desregulación y reducción de costos para el sector privado”.

“Estamos trabajando fuertemente para que el proceso de desinflación se siga profundizando en los próximos meses”, agregaron. De todos modos, la tendencia bajista aún se encuentra lejos de tranquilizar a una población que sufre las consecuencias de una recesión tras un abrupto ajuste de la economía. “Como los salarios son una de las variables que tardan más en ajustarse, tuvimos una fuerte caída del salario real. Fuerte caída del salario real implica caída de la demanda agregada, caída del consumo y, obviamente, caída de la actividad económica”, explicó Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. “Pero lo interesante es que ahora, con la baja de la inflación, se abre la puerta a que se recuperen los salarios reales”, añadió.

Abrazo a Caputo

Como sucede habitualmente, más aún cuando se trata de indicadores económicos “alentadores”, el presidente Javier Milei utilizó ayer su cuenta de X para celebrar el dato de inflación de abril dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de 8,8%, que quebró la barrera de los dos dígitos por primera vez en seis meses.

“¡Goooooooool”, publicó el jefe del Estado en su cuenta personal, junto a una foto que lo muestra abrazando al ministro de Economía, Luis Caputo, durante la Asamblea Legislativa.

El economista y diputado libertario José Luis Espert, a su vez, destacó que “el gobierno de Javier Milei, en sólo 4 meses, no sólo evitó una hiperinflación, sino que logró que abril tuviera una inflación de un dígito (octubre 2023 fue un dibujo, no cuenta), cosa que no ocurría desde julio de 2023. ¿La receta? Puro sentido común: déficit fiscal y emisión 0. Es por ahí”.

La inflación de abril marcó 8,8% y en un año alcanzó 289,4%, según el Indec

Una familia tipo necesitó ganar $828.158 para no ser pobre