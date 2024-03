Se dispara la venta de pescado de cara a la Semana Santa

jueves 14 de marzo de 2024 | 6:00hs.

La venta de pescados se dispara con la llegada de la Semana Santa cada año. Pescaderías y piscicultores aprovechan para ofrecer diferentes productos, mientras que los clientes buscan calidad y buen precio.

En paralelo, los productores que tienen estanques trabajan fuertemente para potenciar el sector y lograr un consumo regular todo el año. En ese marco, el gobernador Hugo Passalacqua entregó ayer un total de 1.500 alevines de pacú y alimento especial para peces a 16 productores de diferentes localidades, en la Estación de Piscicultura e Hidrobiología del Parque Ecológico El Puma.

Producción

El productor piscícola José Kirilinko afirmó que “la producción en la zona centro que comprende los municipios de Campo Viera, Campo Grande, Campo Ramón, Alberdi donde se concentra la mayor cantidad de estanques, se presenta muy bien. Se recuperaron los estanques con estas lluvias y se empezaron a desarrollar los peces”.

“Venimos con mucha expectativa estos días, con muchos productores que por estos días están haciendo las cosechas para la venta de Semana Santa. Esta es la temporada de mayor consumo, pero en realidad se viene consumiendo todo el año, la gente está creando el hábito. Hay productores que vienen trabajando muy bien todo el año y crece la demanda. El pescado es fresco y el productor, cuando le solicitan, cosecha y vende a pie de estanque”, detalló en comunicación con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

En ese sentido, dijo que hay gran variedad de especies, entre los más económicos en la cría están las carpas. Así también tiene mucha demanda el pacú, cuyo crecimiento es más lento y requiere mayor cantidad de alimentos balanceados, pero es más buscado por el sabor.

En cuanto a los precios, manifestó que “el consumidor tiene que entender que la cría tiene todo un proceso de alimentación, cuidado, desarrollo que lleva prácticamente dos años”. Adujo que los valores aún se están definiendo por este motivo, pero recordó que el año pasado rondaba los $1500 y $2000 dependiendo la especie.

“En mi caso, hice una cosecha a fines de noviembre del año pasado y vendí carne de pacú a $3000, sábalo a $2500 y el dorado a $3500. Creería que andará por los $4000 el kilo de carne de pescado”, adelantó.

Pesque y pague en Capioví

En Capioví hay un predio de pesque y pague, donde los usuarios pueden llevar ejemplares que se sacan del estanque y se abona el producto. Camilo Strieder, propietario del predio, en diálogo con El Territorio, contó lo que tiene actualmente en su estanque y la actividad que se va a realizar el jueves santo. "Para el jueves 28 de marzo vamos a llevar a cabo una pasada de red, donde los que asistan podrán llevar los pescados que se saquen", explicó.

Strieder - que tiene el predio hace 18 años - precisó que no se saca antes para que el producto esté fresco al consumir. Incluso, el capiovisense comentó que contará con tres ejemplares de peces, carpa, pacú y tilapia. "El surubí dorado también hay pero se usa para pesca, si alguien al pasar la red saca un sábalo y se quiere llevar, no hay problema", acotó.

Con un aumento que rondaría el 60%, el predio se prepara para recibir a clientes el último jueves del corriente mes para la pasada de red.

El Gobernador entregó alevines a productores

Este miércoles, en la Estación de Piscicultura e Hidrobiología del Parque Ecológico El Puma, un total de 1.500 alevines de pacú y alimento especial para peces fueron entregados a 16 productores de diferentes localidades a través de un convenio entre el Instituto de Macroeconomía Circular (Imac), el Ministerio del Agro y el de Ecología.

De esta forma, se beneficiaron productores de Campo Viera, Oberá, Andrade, San Javier, Puerto Leoni y Montecarlo. El gobernador Hugo Passalacqua encabezó la entrega y dialogó con los beneficiarios sobre el desarrollo de sus proyectos productivos. Además, desde los organismos celebraron la colaboración entre instituciones y productores para impulsar el desarrollo económico y la investigación acuícola en la región, en pos de un futuro sostenible para el sector.

En la ocasión, el Ministro de Ecología, Martín Recamán, agradeció “a cada uno de los productores que se acercaron desde diferentes partes de la provincia” y al equipo técnico involucrado en la iniciativa. Aseguró que desde El Puma se originó “gran parte de la tecnología de la piscicultura de la provincia, produciendo alevines de calidad y enseñando cómo realizar actividad en Misiones”.

“Con esta producción, llevamos a cabo dos acciones: por un lado, la entrega a los productores para la cría y la posterior comercialización o consumo personal. Por otro lado, contribuimos al medio ambiente enriqueciendo los ríos con especies autóctonas de Misiones, aportando así a nuestra biodiversidad”, explicó.

También estuvo presente el presidente del Imac Roque Gervasoni, junto a otros funcionarios y miembros del personal de El Puma. Respecto a la cría de peces, se busca una buena genética y se trabajan diversas líneas, incluida la investigación y el asesoramiento a los productores. Para ello, se creó un “Comité de Enlace” interinstitucional con la misión de supervisar las actividades programadas y mantener un equilibrio mediante informes semestrales.

Demanda regular de congelados en supermercados de Eldorado

Semana Santa suele ser una de las fechas donde aumenta el consumo de pescado, sin embargo este año la demanda se mantiene constante. Una recorrida por los supermercados de la ciudad muestra que los mismos poseen stock de pescados en las góndolas, en la modalidad de congelados, pero la demanda se mantiene constante.

“Hasta el momento no se nota un aumento en las ventas, nosotros tenemos siempre stock, pero la demanda continúa estable. Algunos de los precios que se encuentran en las góndolas están atrasados porque ayer recibimos mercadería pero aún no tuvimos tiempo de actualizar los precios al público, pero creo tendrán un aumento”, comentó el encargado del sector del Supermercado OTA. Los precios por kilo relevados en el supermercado son los siguientes: sábalo $2760, filete de dorado $17300, pacú entero $5081, filete de merluza $6350, surubí en rodajas $8970

Un panorama similar es el que muestra el Supermercado Ruta 17. “La verdad que hasta el momento no hay un aumento de la demanda. Pero siempre se suele dar en fechas más próximas a la festividad, más sobre la hora, y recién ahí podríamos hacer una evaluación más precisa. Pero las costumbres cambiaron mucho en los últimos años”, expresó uno de los encargados de atención al público.

Si bien en el momento de relevamiento de precios no había pescados enteros, se encontraban distintos cortes congelados con los siguientes valores: filete de surubí $13880, filete de boga $10900, filete de lenguado $17012, y salmón rosado $40100.

En tanto, en el supermercado Nico, pese a que ellos no venden pescados enteros, reconocieron que algunas personas se acercaron a preguntar si tendrían a la venta para Semana Santa. “Vinieron algunos clientes que preguntaron si traeríamos. Pero no muchos. En realidad con lo difícil que está la situación económica no creo que la demanda se vea incrementada”, indicó.

Con información de corresponsalías de Capioví y Eldorado