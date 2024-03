Hay menos donantes de sangre y piden ayuda a la comunidad

jueves 07 de marzo de 2024 | 15:49hs.

El Banco de Sangre y Tejidos Biológicos de Misiones lanzó un pedido especial a la comunidad para poder sumar donantes de sangre. Con el lema "Vos podés ser un héroe" buscan que más misioneros se comprometan con este pedido altruista para ayudar a otros que están atravesando un complejo momento de salud.

Si bien el requerimiento de hemocomponentes es constante, aseguraron que actualmente atraviesan una caída en la cantidad de personas que acuden a donar. "Siempre hay altibajos y este sería uno que estamos pasando. Más que nada porque incluye a las vacaciones, hay personas que viajan y también la situación del dengue, personas que nos tienen que cancelar los turnos porque están pasando por un cuadro agudo de la enfermedad", contó Karen Safulko, médica responsable del Área de Producción del banco.

"Ahora tenemos un pedido especial para la comunidad que quiera acercarse a conocer como es el proceso y donar, por eso el tema de la difusión es importante para que las personas no tengan que esperar una necesidad con un familiar, sino que conozcan lo que es la donación de sangre y que lo pueden hacer varias veces al año. Pueden ponerse, por ejemplo, una finalidad de donar tres o cuatro veces al año y ayudan a muchísimas personas con solo una hora de su día. Entonces siempre recalcamos la necesidad diaria, nunca podemos dejar de decir no necesitamos", agregó la profesional en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

En ese sentido, hizo hincapié en que las personas que tuvieron dengue deben esperar 30 días para donar, eso también ocasionó que se reduzca la cantidad de gente que se acerca a las postas de extracción.

Luego comentó que desde que la persona se acerca al lugar e incluyendo la donación, el proceso no demora más de 45 minutos. "Al interesado le hacemos un cuestionario para evaluar si se siente bien en ese momento. También le recalcamos que no vengan en ayunas. A diferencia de un laboratorio, acá tienen que desayunar o almorzar, es importante sentirse bien a la hora de la donación. Después hacemos un examen físico donde controlamos la presión arterial y certificamos que no se encuentre anémico, es decir, no esté con los glóbulos rojos bajos. Y la extracción propiamente dicha no dura más de 15 minutos y después pueden reincorporarse a sus actividades diarias normales", detalló sobre el paso a paso.

Por otro lado, explicó los requisitos a cumplir antes de donar. Por ejemplo tener entre 18 y 65 años y gozar de buena salud. Los adolescentes mayores de 16 años pueden hacerlo con autorización de los padres.

"Además no tienen que estar cursando ninguna enfermedad en ese momento, ninguna infección activa. Si tuvieron alguna cirugía o endoscopia tienen que dejar pasar por lo menos seis meses", indicó y siguió: "Los hipertensos que están medicados y controlados pueden donar. Pero ahora con el aumento de casos de dengue la persona que tuvo tiene que esperar 30 días para donar, recuperarse clínicamente y pesar más de 50 kilos".

También están excluidos de donar quienes se hicieron tatuajes o piercings en los últimos seis meses y las personas con enfermedades autoinmunes o problemas de coagulación.

"A quienes tienen bajo peso o anemia le brindamos la posibilidad de que se hagan el control, se recuperen y vuelvan para recuperarlos como donantes. Ese es nuestro objetivo, fidelizar y tener más donantes", sostuvo.

Destino

Sobre el destino que se le otorga a la sangre que se junta, dijo que es muy variado. Desde accidentes de tránsito a personas con tratamientos prolongados. "Abastecemos con sangre a toda la provincia de Misiones, a todos los hospitales y acá en Posadas tenemos obviamente el Hospital Madariaga, el Pediátrico donde tienen muchos pacientes con enfermedades como leucemia, linfoma, lo que se conoce como pacientes onco-hematológicos. También se destina a todo lo que sean siniestros viales, hay muchas cirugías de ese tipo y a la unidad de cirugía cardiovascular", indicó.

"Además con el tema de las infecciones por dengue muchos pacientes tienen cuadros graves, entonces requieren transfusiones tanto de glóbulos rojos, de plaquetas y plasma. Por eso es que nosotros requerimos mínimamente 50 donantes diarios para poder abastecer todas las necesidades que tenemos", finalizó.

En Posadas el Banco de Sangre se ubica en la esquina de la avenida López Torres y Cabred, funciona de lunes a viernes de 7 a 19 y los sábados de 8 a 12. Se pueden hacer consultas al Whatsapp 3764-334071.

En Oberá y Eldorado hay postas de extracción en los hospitales Samic. En ambas ciudades el predio funciona de lunes a viernes de 8 a 18 y el Whatsapp es el 3764-227239.