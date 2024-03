Avistaje del puma en Posadas: “Su nicho ecológico es el sector del aeropuerto”

martes 05 de marzo de 2024 | 11:30hs.

Un puma volvió a ser visto en las inmediaciones del Aeropuerto Libertador General San Martín de la ciudad de Posadas, según fue informado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y generó revuelo en las redes sociales. Federico Castía responsable de la reserva El Puma, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Hay que darle tranquilidad a la gente porque nuestra provincia es la capital nacional de la biodiversidad y nosotros que estamos en la capital no estamos exentos. No es algo raro ni anormal que aparezca, ya ha pasado en otros momentos de que se mueva por sectores cerca del aeropuerto y toda la zona costera ya que es una zona muy rica de pastizales”.

“Los animales buscan refugio por los movimientos que hace el hombre, no son agresivos, tienen que convivir con nosotros y nosotros tenemos que aprender a convivir con ellos. En caso de verlo no hay que desesperarse, no tenemos que correr, hay que hablar fuerte, observar al animal la reacción que tiene y tratar de alejarse de a poco y si se está en un área protegida dar aviso al guardaparque más cercano”, detalló.

A continuación indicó que en este caso fue la gente de la Policía Aeroportuaria quien automáticamente se comunicó con el Ministerio y hoy están los equipos del departamento de Fauna, la Policía Ambiental y del Parque El Puma tratando de hablar con los vecinos para llevar información, “este individuo apareció en el 2022, después todo el 2023 se generaron patrullas y recorridos por las áreas y esta semana volvimos a tener este dato de que volvió a acercarse a la zona del aeropuerto, pero es un animal que está presente en este lugar, que vive en las zonas de pastizales porque tiene mucha alimentación en esa zona, entonces su nicho ecológico es el sector del aeropuerto”.

“Cuando suceden estos casos suelen ser muy extremos para traslocar al animal, ha pasado hace unos años en el Parque Nacional Iguazú donde se traslocó un puma que estaba habituado a una zona muy turística dentro del área Cataratas, entonces con profesionales a cargo de la traslocación se lo llevó a otro destino dentro de la provincia, también pasó con yaguaretes en la zona del Salto Encantado donde el animal ya estaba muy agresivo y se estaba acercando mucho a la zona donde habitaban humanos, entonces se lo llevó a una zona más selvática, no es lo recomendable por eso nosotros desde el Ministerio estamos tratando de primero llevar calma e información a los vecinos”, informó.

Castía en ese sentido dijo que teniendo a un ejemplar evita la aparición de otro, “sólo hay que hacer un seguimiento” y agregó que “este puma es un depredador nato del ciervo axis porque está dentro del tope de la cadena alimentaria, como el yaguareté en nuestra provincia, regula un montón de otros animales como lo son los zorros, es muy importante que ese animal esté en este lugar, cada ejemplar es fundamental”.

“Siempre que aparece un felino de este tamaño tenemos este tipo de repercusiones pero en general vamos a seguir conviviendo porque nuestra población sigue aumentando entonces los lugares donde habitan este tipo de especies se va reduciendo, entonces van a ser más habituales observarlas”, finalizó.