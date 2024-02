Así se ubican los dirigentes de Misiones en la pelea en el PRO

martes 27 de febrero de 2024 | 21:12hs.

Mauricio Macri al mostrarse decidido a volver a presidir el PRO, generó revuelo interno y al pasar las horas, son cada vez mayores las diferencias públicas con Patricia Bullrich. La carta del domingo de Bullrich, no hizo más que dividir el espacio político. “En caso de volver a ser gobierno, sería necesario un mayor coraje y decisión”, sostiene el escrito, con el que claramente pretendió marcarle la cancha a Macri. Ello representó otro costado de la interna del PRO, que llevó a los referentes del espacio a tomar postura de uno u otro lado. “La derrota parlamentaria de la ley Bases fue un duro golpe a nuestras aspiraciones, ya que mostró rápidamente las dificultades que deberá enfrentar todo plan de reforma y privó al gobierno nacional de las herramientas necesarias para enfrentar la desastrosa situación heredada”, sostiene el escrito, en el que estamparon sus firmas varios dirigentes, como el caso de los legisladores misioneros, Martín Goerling que integra el bloque del Frente Pro en el Senado y el diputado nacional, Emmanuel Bianchetti. Allí se rechaza la postura del gobernador de Chubut, Ignacio Torres que amenazó con bloquear la salida de petróleo si no se le reintegran los fondos retenidos por el gobierno de Javier Milei.

Redoblando la apuesta Bullrich salió además a desafiar públicamente a Macri y le exigió “pronunciarse como expresidente” sobre la decisión del gobernador de Chubut. Pero Torres afirmó a último momento en televisión que “Patricia (Bullrich) usó este conflicto para plantarse frente a Macri, por una puja partidaria y para ir por la presidencia del PRO”. Lamentó “una interna cuando el país está agonizando”, añadió. Como consecuencia de esta interna, renunció el secretario de Articulación Federal, Sebastián García de Luca. Desde el espacio que ocupaba en el Ministerio de Seguridad de la Nación reclamó “respeto, responsabilidad y federalismo”. García de Luca se había resistido a firmar el comunicado del PRO que impulsó Bullrich contra Torres. A su vez, en medio la tensión con Bullrich venía perdiendo resolución el expresidente Macri, ya que los diputados nacionales que integran el bloque “Hacemos Coalición Federal” al mando de Miguel Pichetto por fuera de la bancada PRO a cargo de Cristian Ritondo, era de reportar más a la titular del PRO, antes que a Macri. De ese lado quedó a su vez la diputada nacional de Misiones, Florencia Klipauka Lewtak.

El ex senador nacional por el macrismo, Humberto Schiavoni se muestra claramente al lado del ex presidente Macri. Entiende que los cruces que se presentan en el espacio político representan una lucha más externa que interna. También se muestra seguro que no cabría duda sobre el retorno de Macri a la presidencia del PRO.

Así como Bullrich reunió algunas firmas, hace unos dos meses también alrededor de una veintena de jefes partidarios le brindaron el acompañamiento al ex jefe de Estado. Entre los firmantes se encuentran por la tierra colorada, el presidente del espacio, el misionero Horacio Loreiro. Allí, las autoridades provinciales del PRO pidieron que Macri asuma la presidencia del partido en lugar de Bullrich, quien dejará ese cargo en febrero.

Por eso, Humberto Schiavoni entiende que está casi asegurada la presidencia del PRO en manos de Macri. Las 20 personas firmantes destacaron la importancia del recambio de autoridades.

De su lado, Alfredo Schiavoni otro dirigente misionero del PRO también entiende que el modo de confrontación entre Milei y el gobernador del Chubut no fue el indicado y considera que de ser necesario lo debería resolver la justicia.

No obstante, entiende que es oportuno si finalmente se analiza con seriedad y se puede avanzar en un recambio en la ley de coparticipación. Propone ir a un sistema más similar a lo aplicado en Estados Unidos o Brasil, donde se establecen con claridad los impuestos recaudados para cada jurisdicción.