Pablo Rago: "Lo último que me faltaba es una exesposa ministra de Milei"

El actor habló sobre su relación fugaz con Sandra Pettovello. Se casaron en 1993 y se separaron un año después. "La única vez que me casé, fue con ella", afirmó.

Cuando el actor Pablo Rago tenía solo 21 años se casó con la actual ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, después de varios años de conocerse, ya que se habían cruzado antes cuando él tenía solamente 16 y formaba parte de Clave de Sol, uno de los éxitos televisivos de la época.

Salieron solo un mes cuando él era menor de edad y luego el actor estuvo de novio por tres años con otra joven.

Más tarde se reencontraron y decidieron formalizar el romance con un casamiento.

En diálogo radial con Catalina Dlugi, Pablo Rago reconoció que esa fue la única vez que pasó por el Registro Civil: "La única vez que me casé, fue con ella".

Pero se separaron y le perdió el hilo, por eso se sorprendió al enterarse que se postulaba como diputada por "La Libertad Avanza" y que había sido designada para ocuparse del ministerio de Capital Humano, incluyendo Salud, Educación, Desarrollo Humano, Niñez y Familia.

"Me enteré porque, imaginate, todos mis amigos me empezaron a mandar, porque yo no tengo Twitter. Hace 30 años que no tengo relación con ella. Es increíble lo que generan las redes, lo veo como una cosa muy graciosa, de hecho, un amigo de la escuela, de toda la vida, me dice ´con todas las cosas que te pasaron lo que te faltaba es tener como ex esposa a una ministra de Milei´, es graciosísimo", aseguró el actor.

Pablo Rago y Sandra Pettovello se casaron en 1993 y se separaron un año después. En 1994, el actor inició una relación con su colega Paola Krum.