Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña anunciaron que se casan en dos semanas | El Territorio

Los fans de la pareja enloquecieron en las redes tras el anuncio, así que explicaron el por qué de esta noticia tan repentina.

sábado 18 de mayo de 2024 | 10:45hs.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña sorprendieron al anunciar que se van a casar. Esta sorpresiva noticia la dieron conjuntamente durante la transmisión del ciclo streaming Nadie dice nada (Luzu). “La realidad es que, en muy poco tiempo, por no decir en dos semanas, nos vamos a casar”. Aunque la sorpresa fue total entre los oyentes del programa en vivo, para evitar una escalada mayor ante la noticia, Nico aclaró el por qué de este anuncio tan repentino.

“Vamos a festejar nuestro amor con toda la comunidad de Luzu en una falsa boda y vamos a explicar por qué. Hoy se está estrenando la tercera parte de la primera temporada de Bridgerton, una serie éxito, donde la historia de amor es de dos amigos que se enamoran”.

Aclarada la situación y en medio de las risas del resto de sus compañeros, Nico amplió cómo se originó esta situación tan particular. “La gente de una plataforma se acercó a nosotros, nos contó esto y querían hacer una falsa boda. Dijimos ‘pará, estamos re enamorados, ¿por qué no la hacemos?’”.

Luego dio detalles del “enlace” que protagonizará con su pareja: “El 30 de mayo, en vivo, a las ocho y media de la noche, transmisión desde el teatro Colón con la falsa boda Occhiamin” Además, el streamer amplió otros simpáticos detalles, como el concepto “de época” que tendrá, el rol de dama de honor de Momi Giardina y los nervios de la pareja, por su paso hacia el falso altar.

En las últimas horas, la stalker de famosos Vicky Braier, mejor conocida como Juariu, deslizó que Nico Occhiato le habría propuesto casamiento a Flor Jazmín Peña a cinco meses de haber blanqueado su romance.

La panelista de Cortá por Lozano (Telefe) adjuntó las pruebas en una serie de historias de Instagram y detalló lo que le fueron contando sus fuentes. “Hace unos días, una seguidora me mandó una foto de un famoso viendo anillos en Tiffany. Yo no lo iba a subir, pero viendo la historia que subió él hoy... me parece que ya sucedió”, comenzó escribiendo, manteniendo el misterio.

Y sumó, junto a una imagen del fundador de Luzu TV en el local de joyas de lujo: “La foto que me llegó hace unos días es esta, ¿sacaron quién es?”. Luego, Juariu mostró más de cerca el anillo y aseguró que Occhiato ya se lo dio a la bailarina.

“Sube una historia hoy con Flor ¿y qué se ve de fondo?”, preguntó la influencer. Acto seguido, explicó que se trataba de una bolsa de Tiffany: “Por lo que veo, está ahí a la vista de Flor. Esta propuesta ya sucedió”. Por ahora, ninguno de los protagonistas de este apasionado romance confirmó nada ¿Lo harán después de esta primicia de Juariu?