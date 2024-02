Vecinos del acceso Oeste de Posadas piden más seguridad y contención para los jóvenes

miércoles 21 de febrero de 2024 | 11:52hs.

Habitantes de la chacra 145 “Itá Verá” de la ciudad de Posadas reclaman a las autoridades mayor seguridad dentro del barrio y en la zona. El vecindario se sitúa entre las avenidas Eva Perón, Chacabuco y Costanera Oeste, un punto que se fue urbanizando poco a poco y por impulso de sus moradores, sobre todo las mujeres cabezas de familia, que hace años se vienen movilizando por la mejora en los servicios y por lograr regularización habitacional .

En ese sector de Posadas que linda con el solarium del arroyo Mártires y el puente Chacabuco, “falta iluminación, la Policía no patrulla lo suficiente y no entra al barrio, hay casos de inseguridad y hay muchos jóvenes que lamentablemente tienen acceso a la droga y por causa de las adicciones dejan de estudiar y no pueden encontrar un empleo”, detallaron.

Ante el ensombrecido panorama económico, que golpea con mayor fuerza en los barrios populares, los vecinos buscan respuestas para mejorar la seguridad y acciones de contención para los jóvenes.

Hace semanas que el tema se viene tratando entre los vecinos y esta mañana para visibilizar sus demandas cortaron el tránsito a la altura de Chacabuco y Costanera.

La interrupción del tránsito se hizo por unos minutos y luego la gente se corrió a la vereda para esperar a poder dialogar con la Municipalidad y con la Policía. “Hace bastante que venimos pidiendo más iluminación y más seguridad y por eso los vecinos salieron a la calle”, dijo Francisca Benítez, que tiene un comedor y es una de las pioneras del barrio.

La referente barrial expresó que desde la Municipalidad se comprometieron a conversar con los vecinos y también se espera que en las próximas horas puedan explicar sus preocupaciones a las autoridades policiales. “Desde el Comando nos dijeron que se van a acercar y también de la Municipalidad, estamos los vecinos con mucha expectativa de que puedan darse estas reuniones”, indicó.