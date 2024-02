Ex intendentes del interior país rechazaron la quita de subsidios al transporte público

domingo 11 de febrero de 2024 | 18:21hs.

A través de un comunicado, repudiaron la decisión del gobierno nacional de dejar de subsidiar el transporte público de pasajeros y pidieron igualdad con el Amba

Un grupo de ex intendentes de grandes ciudades de la Argentina manifestó su repudio por la decisión del gobierno nacional encabezado por Javier Milei de llevar a cabo la quita de subsidios para el transporte del interior del país.

A través de un comunicado, los ex jefes comunales expresaron su “preocupación por esta nueva discriminación que el gobierno nacional realiza al interior”. En el escrito, los ex intendentes, entre los que se encuentra Joaquín Losada, quien estuvo al frente de la ciudad de Posadas, rechazaron la medida que se tomó de “manera intempestiva e inexplicable” de quitar subsidios a las ciudades del interior y no así a la región del Amba.

Por otra parte, exigieron al Ejecutivo buscar las medidas necesarias para que los usuarios de las ciudades del interior puedan gozar de los mismos beneficios que los del Amba y garantizar así un “servicio tan esencial como el transporte público”.

La lista de ex mandatarios que firmaron este comunicado está conformada por: Ramón Mestre (ex intendente de Córdoba), Mónica Fein (ex intendenta de Rosario), Emilio Jaton (ex intendente de Santa Fe), Leandro Altolaguirre (ex intendente de Santa Rosa), Inés Brizuela (ex intendenta de La Rioja), Pedro Pesatti (ex intendente de Viedma) y el mencionado Joaquín Losada, entre otros.