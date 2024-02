Colocarán trampas para mosquitos en más municipios

domingo 11 de febrero de 2024 | 0:30hs.

En medio del brote de dengue que se vive en Misiones, se resolvió ampliar la red de monitoreo para controlar y registrar la circulación del mosquito transmisor de la enfermedad, el Aedes aegypti.

El proyecto consistirá en instalar sensores de oviposición (SOP) en Eldorado, Oberá y Comandante Andresito, iguales a los que funcionan en Posadas, para detectar la puesta de huevos y cría de larvas del vector del dengue. Para ello se firmó un convenio entre el Ministerio de Salud Pública, la Agencia de Desarrollo e Innovación Tecnológica y la Fundación Misionera de Ciencia y Tecnología.

Estos sensores de oviposición se utilizan en Posadas desde el año 2017 y de manera sistemática durante todo el año, hay más de 300 en los distintos barrios. Ahora el objetivo es expandirlo a más comunas.

Así, la información obtenida semanalmente permite programar actividades acordes a los resultados y estratificar la ciudad en zonas de bajo, mediano y alto riesgo e intervenir según situación socioambiental.

La idea de expandir esta red es conformar un sistema de alerta temprana en enfermedades vectoriales.

Según se informó, para lograr el objetivo se capacitará a más investigadores sobre el uso de los sensores y aportar nuevos conocimientos sobre registro, prevención y accionar de enfermedades transmitidas por este mosquito.

Cómo funcionan

Los equipos son un dispositivo artificial que posibilita a las hembras de Aedes tener un lugar donde colocar sus huevos, indicando presencia, ausencia o abundancia del vector.

“En la ovitrampa detectamos los huevos que coloca la hembra dado que ésta simula un potencial criadero como un tacho con agua. La hembra viene porque se le pone un atrayente y coloca los huevos en el interior de la ovitrampa y después de eso, a la semana, nos acercamos y retiramos y se lleva al laboratorio lo recolectado para su análisis. Allí se cuenta la cantidad de huevos que hay en esa ovitrampa. De acuerdo a la cantidad se saca un índice. Con eso en mano, vemos dónde se dan los números más altos y vamos al barrio”, habían explicado desde la Municipalidad posadeña en una nota con este medio.

Estos sensores de oviposición ayudan a dirigir las acciones de control focal, esto es, atacar los puntos de la ciudad donde hay mosquitos adultos, larvas y huevos.

“Se hace un operativo en la vivienda donde se hallaron los huevos y en las casas cercanas. Así se eliminan todos los reservorios y se deja la ovitrampa para que la hembra sólo desove ahí, sin otros recipientes que hagan competencia”, dijeron esa vez.

Además, el sistema de ovitrampas proporciona datos sobre presencia de Aedes y, por la cantidad de huevos hallados en una trampa, se puede inferir el número de hembras que hay en una vivienda. También, la tabulación de la información e interpretación de los resultados genera conocimientos sobre el estado aédico en la ciudad, puntos críticos por número de criaderos y el desarrollo de estrategias comunitarias específicas para la eliminación del mosquito.

Las ovitrampas se instalan cada 700 metros de distancia entre una y otra. Los lugares son aleatorios, se le pregunta al vecino si quiere tener sensor en el domicilio, se le informa cómo funciona, por qué se está haciendo esa acción y si está de acuerdo y lo acepta se coloca el equipamiento.



Población joven, la más afectada

En el primer mes de este año se registraron en Misiones 1.741 casos de dengue a través se estudios de laboratorio que sirven para monitorear qué serotipo del virus circula y son informados a través del Boletín Epidemiológico Nacional. Sin embargo, las estadísticas oficiales representan sólo una muestra del problema. Y en ese escenario epidemiológico el NEA es la región más afectada por la enfermedad, liderando las cifras de casos durante diciembre y enero, pues concentra el 95% del total de las notificaciones del país. Misiones, si bien no es la provincia que más cuadros registra oficialmente -lidera Chaco-, no está libre del caos que genera la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Ya son once los muertos en hospitales y poco más de 50 los pacientes internados. Si bien en la provincia el 59% de las afectadas son mujeres y el 41% varones, con un grupo etario que va principalmente entre los 20 y los 50 años, esto puede darse por la posibilidad de que esas personas acudan más rápidamente a la consulta. “Hay más registros de mujeres, pero no quiere decir que el varón no esté afectado sino que es simplemente ese el registro. En cuanto a la mortalidad puede ser que haya una pequeña diferencia pero en el mundo y la región no tiene que ver el sexo porque afecta a toda la población y no específicamente a alguien particular. Sobre las internaciones en el sector público estamos con un bajo porcentaje en relación con el número de afectados”, señaló Eduardo Ramírez, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.