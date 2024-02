Por exceso de producción, la cosecha de té se interrumpirá dos meses antes de lo habitual

miércoles 07 de febrero de 2024 | 21:52hs.

Los productores de té decidieron adelantar dos meses la finalización de la cosecha. Se extenderá hasta marzo y no hasta mayo, como era habitual. La razón de tal determinación es tanto por la sobreproducción actual que promedia entre un 30% a 40%, como por la dificultades para ubicar el producto que se exporta en un 95% y sólo el restante 5%, se consume en el mercado nacional. Desde hace un mes, se empezó a sentir el primer impacto cuando Estados Unidos resolvió reducir los volúmenes de compra como bajar el precio. Por entonces, el empresario tealero Jonathan Klimiuk había indicado que mientras la producción del té aumentaba 30%, las compras de Estados Unidos caían en igual porcentaje y con un precio de hasta 10% inferior. Por tal razón, las primeras consecuencias las sintieron los pequeños productores por no poder colocar la cosecha y ahora también el impacto lo perciben los grandes exportadores, que decidieron dejar de cosechar con mucha antelación, es decir dos meses antes. El buen rendimiento actual del producto, hace que no tengan mercado dónde colocar. Estiman un mayor rinde entre 30% a 40%, “un número que cada productor maneja y puede ser mayor o menor a ese porcentaje”, aclaró a El Territorio, Enrique Urrutia integrante de la Cámara de Elaboradores de Té Argentino (Ceta).

Productores estiman que unos 80 millones de kilos de té se obtienen en una zafra anual en la región. En Misiones la producción se eleva a alrededor del 90% y otro 10% en Corrientes. En el caso de Misiones, el producto tiene mayor centralidad en Oberá y Campo Viera, que es la Capital Nacional del Té, pero también hay productores en departamentos como Leandro N. Alem, San Javier, 25 de Mayo, entre otros.

Prefieren no cosechar

En estos momentos, los productores prefieren no cosechar porque ya cuentan con suficiente stock. Es lo que acordaron en un reciente encuentro a pesar de que Misiones desarrolla la mecanización de todo el proceso tealero.

Al ser consultado el motivo de no levantar la producción, Urrutia indicó el alto costo que implica realizar la cosecha. Por tal razón muchos productores prefieren perder lo que quede en planta y esperar la nueva cosecha con los nuevos brotes que debería iniciarse en octubre. Aclaró que resulta difícil encontrar nuevos mercados porque también existe una alta competencia y conviene cuidar y mantener el exigente mercado estadounidense. Desde el gobierno de la provincia se viene hablando la posibilidad de que Egipto y Arabia puedan ser los nuevos mercados, como también se comercializa a Rusia. Para intentar avanzar en esos dos nuevos mercados, hace menos de un mes, el ministro del Agro, Facundo López Sartori, se había reunido con el Secretario de Relaciones Económicas de Nación, Marcelo Cima.

Destacada calidad

El año pasado, al cumplirse 100 años de la introducción del té en Misiones, la Secretaría de Agricultura de la Nación daba cuenta que la Argentina es el noveno productor mundial de té y el principal del continente americano. Allí se ratificaba que el volumen de exportación del 92%, la producción del té se concentra en Misiones y representa el 2 % del volumen global de producción. Además, valorando la calidad del producto se añadía que el 60 % de la producción tealera argentina cuenta con certificaciones internacionales.