Vancsik dijo que tiene dengue y por eso se lo vio cansado en la sesión

jueves 01 de febrero de 2024 | 20:18hs.

La foto del diputado nacional Daniel Vancsik durmiendo en su banca durante la sesión de la Cámara de Diputados círculo ayer en distintos medios de comunicación y en las redes sociales. El legislador en cuestión explicó recién a El Territorio que está cursando un cuadro de dengue "pero igual vine al recinto y por momentos me sentía muy mal".

El diputado misionero mostró a este medio el certificado medico que diagnostica esa afección y aclaro que "hoy me siento un poco mejor pero ayer estaba realmente tirado y por eso cuando vi la foto que circuló donde me mostraban en una pose que nada tiene que ver con mi responsabilidad como diputado, me sentí muy mal".

Seguidamente dijo "nunca me dormí. Aunque se me veía así en la foto estaba tratando de cumplir con mi obligación de diputado pero sinceramente por momentos creo que por efecto de la fiebre no aguantaba más".