Aseguran que no es frecuente la existencia de conductores extranjeros infractores

miércoles 31 de enero de 2024 | 19:00hs.

La muerte de un chipero días atrás en Posadas, que fue atropellado por un auto con patente paraguaya, despertó en la comunidad el debate por los elementos de seguridad que se le exigen a los vehículos extranjeros.

En ese sentido, el comisario general Norberto Segovia, director general de Seguridad Vial y Turismo de la Policía de Misiones, contó en Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 cuáles son los requerimientos que se les piden en los controles que se realizan en rutas y caminos misioneros y qué pasa si no cumplen.

“Misiones posee varios ingresos limítrofes con otros países como Paraguay o Brasil. El objetivo de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo es controlar la documentación de los vehículos locales y en este caso también de los extranjeros. Lo que se les exige a ellos son las documentaciones frecuentes y las mismas que se piden a todo conductor”, señaló Segovia.

Entre esos documentos, detalló: “se solicita la identificación de quién lo conduce, ya sea con su documento o pasaporte. Una vez que se identifica al conductor se le piden las licencias de conducir que lo habilitan a manejar el vehículo que está conduciendo y ahí sí arrancamos con las documentaciones específicamente del vehículo. Lo primordial es la cédula de identificación del vehículo que va a otorgar la identidad y la legalidad del auto que está circulando, la clásica cédula verde”.

Además sostuvo que se debe contar con un comprobante de seguro que lo habilite para poder circular dentro del territorio argentino o los países del Mercosur.

“Entre los dispositivos de seguridad deben tener las balizas triangulares y los matafuegos. Las primeras van en el baúl y el matafuego dentro del habitáculo, al alcance del conductor por cualquier inconveniente. Además quien maneja tiene que acreditar la legalidad que tiene para conducir ese vehículo. Un comprobante de una compra o venta del vehículo más la cédula de identificación, lo que se conoce como 08”, explicó.

Si no cumple la infracción es la misma que se realiza a cualquier conductor misionero. “Se le hace el acta de infracción y se le retiene el vehículo. Eso no cambia”, comentó y agregó que a diferencia de lo que se cree comúnmente, hay infractores extranjeros pero no es algo frecuente.

Por último, sobre la Verificación Técnica Vehicular (VTV), indicó que su exigencia tiene ciertos límites. “El tema de la verificación técnica es todo un protocolo en cuanto a la exigencia, ya que conforme a las leyes y reglamentaciones que hay en cada provincia o en cada país, se exige siempre y cuando en ese país esté habilitado y tenga plantas verificadoras, ahí sí es exigible. Cuando no lo tengan, no se puede exigir”, finalizó.