El alemán Klopp anunció que deja de ser entrenador del Liverpool al final de la temporada

El entrenador alemán Jürgen Klopp anunció hoy que dejará de ser el entrenador del Liverpool, actual puntero de la Premier League inglesa de fútbol, al final de la presente temporada, según lo anunció el club británico y el propio director técnico.

"Jurgen Klopp anunció su decisión de dejar el cargo de entrenador del Liverpool, tras informarle a los dueños del club de su deseo de dejar su puesto cuando finalice la campaña 2023-24" anunció la cuenta oficial del Liverpool en la red social X (exTwitter). Klopp anunció su marcha en un video publicado por Liverpool asegurando que ha perdido algo de energía para seguir en el cargo pese a que está "enamorado" del club.

"Dejaré el club a final de temporada. Puedo entender que esto es un shock para mucha gente en este momento cuando lo escuchas por primera vez, pero obviamente quiero explicarlo o al menos intentar explicarlo. Amo absolutamente todo acerca de este club, de esta ciudad, de sus hinchas", dijo el alemán de 56 años.

El video continua con el germano explicando "Es que estoy... ¿Cómo puedo decirlo? Estoy quedándome sin energía. No tengo problema ahora, obviamente. Creo que lo sé y que debo anunciarlo en algún momento. Pero estoy absolutamente bien ahora, pero sé que no puedo hacer el trabajo otra vez, y otra vez, y otra vez..".

Finalmente Klopp agregó: "Tras todos estos años juntos y todo el tiempo que hemos pasado juntos, el respeto creció, el amor creció y, al final , lo último que te debo es la verdad. Y esta es la verdad".

Klopp llegó al Liverpool en la campaña 2015/2016 y ganó con el club inglés una Premier, una Copa de la Liga inglesa, una FA Cup y una Community Shield a nivel local y en el ámbito internacional la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de clubes de la FIFA. El DT del Liverpool además trabajó en los equipos alemanes Mainz y Borussia Dortmund.

“Let’s squeeze everything out of this season and have another thing to smile about when we look back in the future.”



Jürgen’s important message to you.