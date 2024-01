Las compras en librerías siguen siendo en cuotas y fraccionadas

martes 09 de enero de 2024 | 12:30hs.

La escalada inflacionaria empujaron a las familias misioneras a anticipar las compras de la canasta escolar 2024. Leonardo Kinder, propietario de la librería Avviare, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “No hay papás que lleven la lista completa, han fraccionado y van llevando un poquito un mes y otro poquito otro mes, algunos aprovechan el Ahora Misiones si tiene margen en la tarjeta pero se está cumpliendo la tendencia de tratar de llevar por partes y muy probablemente reciclar lo que se pueda en la casa”.

“Los distribuidores a nosotros no nos aumentaron de un momento a otro porque las cosas no subieron con ese salto que tuvo el dólar oficial porque ya lo venían previendo desde antes, así que posterior al 10 de diciembre tuvimos subas entre el 10 y el 40% depende la marca. Desde diciembre las listas se plancharon y se va cumpliendo lo que nos habían dicho desde Nación, en la librería sabemos que es algo que no se come entonces la gente obviamente que lo que puede reciclar, lo va a reciclar y ahí vamos arremangando y dándole para adelante”, apuntó.

En ese sentido destacó que la preocupación aquí en Misiones es la continuidad de los Ahora porque es una herramienta fundamental en épocas donde la economía aprieta, “el sueño es que no haya planes para que nosotros poder ganarnos la plata y comprar lo que queremos, eso sería lo ideal pero así como están las cosas en medio de un ajuste es una muy buena herramienta. Nosotros tuvimos un muy lindo mes de diciembre, la librería es muy particular porque por ahí la gente termina invirtiendo en algunos artículos que nosotros sí podemos ofrecer pero no es así en enero”.

“Nosotros estamos acostumbrados a que es un mes donde le damos vacaciones al personal, cortamos el horario porque sabemos que hay otro ritmo en la ciudad y si yo lo comparo con otro mes de enero se viene cumpliendo la misma curva de siempre, tampoco nos tenemos que asustar porque esto va a pasar”, indicó.

Kinder mencionó que en febrero se espera el pico de ventas, “los papas vienen comprando por partes porque una lista completa para una guardería cuesta cien mil pesos y si es una familia que tiene tres chicos lo va a hacer de esa manera porque hoy estamos hablando de un cuaderno clásico tapa dura de 100 hojas rayado están cerca de los 10.000 pesos entonces cada uno tiene que arreglarse como puede”.

“Siempre hay formas de seguir adelante, de ser positivo en estos momentos, sobre todo desde nuestro lugar como comerciantes, es súper importante que mantengamos la calma. Hemos pasado cada una y creo que esta la vamos a pasar también y va a ser para bien”, finalizó.