Nació con 700 gramos, peleó por vivir, pero no puede ir a casa por no contar con las condiciones necesarias

miércoles 03 de enero de 2024 | 10:30hs.

Carla Guanca (39) y Silvio Dávalos (37) tenían 3 hijas y viven en Puerto Libertad, para probar suerte y mejorar sus ingresos decidieron viajar a Buenos Aires para reunir dinero y poder arreglar la precaria casita en la que residen. Al llegar allá, Carla supo que estaba embarazada y decidieron volver. La mujer es hipertensa, tuvo un pico de presión, fue derivada al hospital de Iguazú y luego a Eldorado donde le practicaron una cesárea de emergencia porque estaba en riesgo su vida.

Con tan sólo 6 meses de gestación y 700 gramos el 26 de abril del 2023 llegó al mundo Julián,

rápidamente fue derivado al hospital Pediátrico de Posadas donde permanece internado hasta

hoy, el pequeño sufrió una hipertensión pulmonar, y se encuentra internado en Terapia Intensiva evolucionando bien y se espera que reciba el alta médica en las próximas semanas. Ante esta maravillosa noticia la preocupación de los padres aumentó porque no cuentan con un espacio con las condiciones sanitarias necesarias para el desarrollo del pequeño que cumplió 8 meses.

“Nosotros nos fuimos a Buenos Aires a tratar de juntar plata para arreglar nuestra casita, por

el embarazo volvimos y todo lo que juntamos lo gastamos todo este tiempo. Desde que nació

Julián estamos en Posadas con nuestra hija más chica de 9 años, las mayores de 15 y 13 están

en Libertad a cargo de una persona de confianza”, contó Carla Guanca en dialogo con este

medio.

La casa precaria está ubicada en chacra en cercanías del lago Urugua-í en Puerto Libertad, se

trata de una construcción de madera sin divisorias internas, con techo, la mitad de zinc y la otra

parte con chapas de cartón con piso alisado. Han construido un baño, pero no cuentan aún con

inodoro. La zona no cuenta con energía eléctrica segura y el agua potable la llevan los bomberos ya que no cuentan con red en la zona.

“Mi marido trabaja, hace changas y está buscando trabajo de albañilería, el sabe hacer de todo, pero no podemos ahora hacer una diferencia para arreglar la casita. Estamos necesitando ayuda para poner en condiciones el lugar así cuando le dan el alta a Julian podemos volver y que se mantenga sano” explicó Carla Guanca.

Las personas que quieran colaborar pueden comunicarse con Carla al 376-5169674 o puede

colaborar con dinero al CVU: 0000003100077505623500 Alias: carla.657.diva.mp CUIT/CUIL:

27311536570.

Foto: Norma Devechi.