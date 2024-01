Se incrementó la venta de repelentes en farmacias

miércoles 03 de enero de 2024 | 8:24hs.

Debido a la alta cantidad de casos de dengue en Misiones, farmacias de Posadas notaron un acentuado incremento en la venta de repelentes y vacunas en las últimas dos semanas. Si bien los clientes buscan el precio más económico, ante la falta de disponibilidad compran el producto disponible sin excepción de costos.

En un relevamiento realizado por El Territorio se pudo recabar que el precio de los protectores contra los mosquitos varía entre $2.700 y $5.000 mientras que las vacunas rondan los $52.000. En este sentido, el farmacéutico y gerente de Farmalife, Fabián Citadini Pirelli, contó que los supermercados comenzaron a tener faltante de repelentes y eso se tradujo a mayor cantidad de ventas en locales farmacéuticos.

“Empezaron a comprar masivamente, entonces se produjo una falta de stock pero después se normalizó. Generalmente la preferencia es por aerosoles y pese a que mayormente buscan precios más accesibles en los últimos días llevaban lo que había. Por ahí no teníamos el repelente más económico entonces llevaban los más caros”, explicó el encargado de la farmacia ubicada por las calles Colón y Sarmiento. A su vez, el temor por la falta de productos para evitar picaduras de mosquitos se trasladó a compras compulsivas, por lo que algunas farmacias redujeron la venta a dos repelentes por personas para mantener la provisión.

“Hoy el Off color naranja está $2.700 y el verde está alrededor de $3.800. Este lunes puntualmente tuve que comprar algo en uno de los supermercados que está cerca de mi barrio y estaban vendiendo a $5.000 pesos el tradicional. Nosotros actualmente contamos con stock en distintas presentaciones tanto en crema como en aerosol y en distintos tamaños”, mencionó el gerente de la sucursal Farmalife.

Vacunas

En simultáneo, aumentaron las ventas y consultas por la vacuna contra el dengue. Actualmente, las farmacias posadeñas venden cada dosis a un costo que ronda los $52.000 y solamente Osde incorporó a su listado mientras que las demás obras sociales no cubren la compra de la inoculación.

“Lo que pedimos es que vengan asesorados por un profesional médico y sobre la manera de adquirirla porque no es comprar por comprar. Se le informa a la gente que no puede comprar la vacuna para tenerla en la heladera porque tienen ciertos requisitos que por ahí una casa no la tiene en cuanto a cortes de luz, la forma de conservación y demás”, indicó Citadini Pirelli.

En lo que refiere a la edad de las personas que más buscan comprar las dosis, el farmacéutico dijo que mayormente son adultos que compran dosis por una unidad o para toda la familia. Por su parte, también se incrementó la venta de la vacuna contra el dengue en la farmacia Bello. Según el encargado de compras y stock, Diego Duarte, el stock disponible hasta ayer estaba reservado y esperan un nuevo lote en los próximos días.

“La recomendación para comprar siempre es bajo prescripción médica, más aún en adultos mayores de 60 años. Además, por la seguridad de la preservación es conveniente comprar la primera dosis y la segunda cuando sea necesaria aplicarla para que no se pierda la cadena de frío”, resaltó.

A su vez, añadió que hubo un exponencial aumento en ventas de repelentes y el stock que se estimaba para un mes, no alcanza para una semana. “Los más buscados son los Off Family y Off extra duración, ambos en aerosol. Los precios empiezan en $2900 y generalmente los clientes buscan los más económicos, pero ante la excesiva demanda llevan lo que hay disponible”.

De igual forma, Patricia Tarno, farmacéutica y directora técnica de Red Miguel Lanús 1, agregó que hubo aumento en ventas por repelentes pese a que en el último mes subió el precio un 25%. y algunas droguerías no están entregando la mercadería. “También la gente empezó a consultar por la vacuna y recordamos que se aplica la primera dosis y a los tres meses un refuerzo. Está disponible para mayores de 4 años y menores de 60”, cerró.