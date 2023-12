River llegó a un acuerdo con Manchester City por 'Diablito' Echeverri

miércoles 27 de diciembre de 2023 | 13:53hs.

River Plate llegó hoy a un acuerdo con Manchester City por la venta del talentoso joven Claudio "Diablito" Echeverri, según el cual el club inglés pagaría los 25 millones de euros de la cláusula de rescisión por el mediocampista, de 17 años, y lo dejará a préstamo en el "Millonario" hasta fines de 2024, informó el diario The Guardian.



El City, flamante campeón del Mundial de Clubes, repetiría la operación que realizó cuando compró a Julián Álvarez en enero del año pasado y lo dejó un tiempo más (seis meses, en este caso) en el club de Núñez. El "Diablito" fue la gran figura del seleccionado argentino Sub 17 en el Mundial de Indonesia y con los tres goles que le marcó a Brasil en cuartos de final captó la atención de las potencias europeas.



Según The Guardian, Manchester City se adelantó al interés de Barcelona, de España, y avanzó con las negociaciones con la dirigencia riverplatense. El vínculo del chaqueño con River Plate era hasta el 31 de diciembre de 2024 y el monto que pagaría el club inglés es por la cifra estipulada en su cláusula de rescisión.



Echeverri firmó el contrato el 2 de enero de este año, justo cuando cumplió los 17, y la directiva encabezada por Jorge Brito pretendía extenderlo con una mejora y el doble de cláusula. El propio jugador, en medio de los festejos por el título del Trofeo de Campeones, admitió que no iba a renovar pero que se iba a quedar un tiempo más en el club.



Echeverri solo disputó seis partidos en el equipo de Martín Demichelis durante el 2023 pero de materializarse este acuerdo tendrá la posibilidad de debutar y participar de la Copa Libertadores 2024.