Torres: "Volver a la ley anterior es que el propietario pueda alquilar al precio que quiera"

jueves 21 de diciembre de 2023

Dentro de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en el paquete de leyes revelado durante su primera cadena nacional, se explicaron los alcances del controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Este tiene la intención de derogar alrededor de 300 leyes y modificar otras tantas para desregular la economía y las relaciones de la sociedad civil. Entre estas modificaciones, sobresale la derogación de la Ley de Alquileres, aprobada en junio de 2020 y recientemente reformada. Esto no tiene efecto retroactivo a menos que se especifique expresamente. En otras palabras, los cambios no afectarán a los contratos que ya están en curso, los cuales suelen tener una duración de tres años con actualización semestral.

Adrián Torres, presidente de la Asociación Misionera de Inquilinos, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Lo he escuchado y lo he seguido con muchísima tristeza, mucha angustia, es una irresponsabilidad e insensibilidad total, demuestra falta de empatía con el sector de inquilino, demostrando falta de responsabilidad como mandatario, traicionando los intereses del pueblo porque el ajuste no lo íbamos a pagar nosotros y lo estamos haciendo”.

“Además, no sólo estamos pagando esto sino que nos está desprotegiendo de los derechos, es una locura total lo que está pasando, espero que no se apruebe semejante acto de atropello. Siempre hubo el odio de la Cámara Inmobiliaria, cada día se construyen más casas para alquilar, más locales, evidentemente el mercado inmobiliario da rédito, hay mucha especulación, no les creo nada a los inmobiliarios con respecto a que esta situación supuestamente les afecta, lo que sí necesitan es una regulación y es lo que siempre buscaron y hoy en la figura del presidente hay un aliado para conseguir sus objetivos y eso es lo que están haciendo”, agregó.

Además indicó que si bien no conoce los detalles que deroga la actual ley de alquileres, “si se volvió a la anterior, sería de un contrato de 24 meses con ajustes cada seis meses, fue tan impactante escucharlo que realmente no vi los detalles pero sí la derogación es volver a la antigua ley, estamos en la nada y significa que el propietario puede alquilar al precio que quiere, aumentar cuando quiere y en las condiciones que quiera, no hay ningún equilibrio”.

“Esto es un atropello, un autoritarismo total, favorece a los que más tienen. Se que el presidente es una persona inteligente y no llegó ahí por casualidad pero está siendo usado por los sectores más poderosos del país. Sería muy triste que un presidente electo en democracia termine mal, está traicionando los intereses del pueblo y yo me limito a hablar solamente de lo que me compete que es la ley de alquileres, pero la realidad es que es mucho más triste y angustiante si me pongo a pensar en cada una de las leyes que quiere derogar, esperemos que los legisladores una vez se pongan del lado del pueblo y que la Bicameral no lo apruebe”, reiteró. Torres insistió que pide que se implementa una ley que favorezca a ambos sectores, “porque siempre se han encargado de desfavorecer al sector de quienes alquilan los espacios”.