El Servicio Meteorológico Nacional dio alerta por tormentas y lluvias intensas para el norte misionero

martes 19 de diciembre de 2023 | 17:24hs.

El Servicio Metorológico Nacional (SMN) emitió un comunicado donde rige alerta a corto plazo por fuertes lluvias y tormentas para la zona norte de la Tierra Colorada. Las localidades dentro de este sistema de tormentas serían Eldorado, General Manuel Belgrano, Guaraní, Puerto Iguazú, Montecarlo y San Pedro.

En Eldorado comenzó en estos instantes una intensa lluvia.

Por otro lado, en cuanto al ranking de temperaturas en el país, Puerto Iguazú encabeza la lista con 31.7ºC grados, siendo 37 ºC los de sensación térmica, seguido de Posadas con 29.2º de temperatura y 32.5 de sensación térmica.

Recomendaciones para la temporada de lluvias intensas

Durante la temporada de tormentas hay que mantenerse prevenido/a, esta labor involucra a todas las personas como ciudadanas, para lo cual se deben considerar los siguientes consejos:

Mantener limpios canales, arroyos, zanjones y ríos; no arrojar basura o residuos a los mismos porque se obstruyen, lo que imposibilita que corra el agua produciendo desbordes que pueden llegar a los hogares cercanos. Esto ocasiona importantes daños y pérdidas materiales a las familias. También se tienen que limpiar las canaletas para evitar las obstrucciones.

La basura no se debe acumular en las veredas, alcantarillas, cordones cunetas y desagües, debemos conservar libres de desechos para evitar los estancamientos. Además, hay que sacar los residuos los días y horarios establecidos. Debido a las fuertes ráfagas de viento que en ocasiones acompañan a las lluvias, se tienen que asegurar los techos o las chapas y no dejar objetos que pueden volarse en alturas como balcones y terrazas para no herir a miembros de la familia o transeúntes.

Algo muy importante para tener en cuenta es que se debe evitar cruzar ríos, canales, arroyos crecidos o caminar por lugares inundados, utilizar puentes, pasarelas y zonas peatonales para evitar ser atrapado y/o arrastrado por la corriente de agua.

En caso de tormenta eléctrica, no hay que refugiarse o acercarse a todo aquello que actúe como pararrayos (árboles, postes de luz, alambres de los tendederos, maquinaria agrícola, vallas metálicas, entre otros). Se tiene que revisar la infraestructura de la vivienda, asegurar los techos, chapas y postes que representen un riesgo inminente.

En caso de vivir en zonas de riesgo hay que tener lista una mochila que se pueda colocar fácilmente en la espalda con documentos personales de la familia protegidos en bolsas plásticas para evitar su destrucción, mudas de ropa, calzado, elementos de aseo y medicamentos. Mantener una reserva de agua potable, alimentos no perecederos y ropa en lugares bien resguardados.

En los hogares se deben desconectar los servicios de luz, gas y desenchufar los aparatos eléctricos. En zonas de riesgo (al pie de cerros o márgenes de ríos, arroyos o canales) se recomienda elevar los electrodomésticos del nivel del piso, colocarlos sobre tarimas o alguna plataforma para evitar que el agua los afecte. No dejar a niños y niñas solos en las viviendas. Evitar residir en zonas ubicadas en el cauce de los ríos, laderas o zonas propensas a los derrumbes.

En caso de circular en vehículo, se tiene que conducir por debajo de los límites de velocidad ya que se disminuye la visibilidad, usar siempre cinturón de seguridad, utilizar las luces del vehículo bajo la lluvia, incluso al ser de día, no circular por zonas inundadas y no estacionar debajo de árboles o postes de electricidad. En caso de semáforos descompuestos, parar totalmente y cruzar con precaución.