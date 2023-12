Decoraron una plaza de San Pedro con personajes de caricaturas

lunes 18 de diciembre de 2023 | 22:30hs.

Una familia de San Pedro, motivados por experiencias de otras provincias y los recuerdos de la infancia, decidieron darle un toque animado a una de las plazas infantiles ubicadas en pleno centro de la localidad. Divertidos, coloridos y con la picardía que identifica a cada uno de ellos, los muñecos de cemento que representan a dibujos animados de años atrás, cobraron vida y son el atractivo principal del espacio.

Omar Tabaczuk, junto a su esposa Jésica Behmetiuk y sus hijos, son los encargados de darle un tinte pintoresco a la plazoleta infantil, hace poco tiempo inaugurada en la ciudad. Se trata de un gesto digno de imitar, cuando existen personas inadaptadas que se ocupan de banalizar espacios públicos, a diferencia de estos acontecimientos lamentables, esta familia utilizó recursos económicos propios para que en la localidad exista un atractivo, que más allá de todo lo que puede generar en los niños, despierte el interés de personas que anden de visita por el municipio.

“Cuando salimos a otras localidades o provincias, siempre hay ese lugar donde la gente se saca fotos y etiqueta en las redes esa ubicación, siempre tuve el anhelo de hacer algo así para nuestro pueblo”, señaló la familia al hacer referencia de cómo surgió la iniciativa, que a su vez busca revivir aquellos reconocidos personajes de dibujos animados de años atrás que eran vistos por los progenitores de muchos de los niños que concurren a la plaza.

“Quien no vio Tom y Jerry, por ejemplo, yo me crié viendo ese dibujito, hoy si ponés para que los niños los vean casi no quieren mirarlos, por eso nos pareció una linda idea para ornamentar un lugar al que van los padres junto a los hijos y puedan contarles sobre los personajes, que quizás sean el favorito de alguno”, indicó Jésica Behmetiuk.

Una vez que la idea tomó forma fueron en busca de personas que puedan construir los nueve muñecos de cemento, todos en tamaño real. Las encargadas de confeccionarlos fueron un grupo de mujeres de Terciados Paraíso, que años anteriores construyeron las figuras del pesebre viviente que se luce en la rotonda de acceso a la localidad. Después de varios días de trabajo, durante la semana última los muñecos fueron construidos en su lugar definitivo.

El sábado, mientras muchos dormían la siesta o buscaban alternativas para sofocar el calor, los protagonistas de esta linda historia le hicieron frente a las altas temperaturas para pintar el piso de base donde fueron dispuestos los muñecos y las mujeres que los fabricaron de manera manual se encargaron de pintar algunos detalles. Por supuesto, que desde un primer momento, los personajes se tornaron el foco principal para las fotografías y se pudo observar mucha alegría en torno a ellos.

En un primer momento la idea fue colocarlo en un espacio cercano a la ruta nacional 14 para que tengan mayor visibilidad, finalmente en concordancia con el intendente Miguel Dos Santos, decidieron colocarlo en la plaza del centro, donde los muñecos estarán mejor resguardados ya que en ese sector hay serenos en horario nocturno.

La iniciativa sirve de ejemplo y deja de manifiesto que una ciudad más linda, limpia y ordenada es tanto responsabilidad de la comuna pero fundamentalmente de cada uno de sus habitantes e invita a cuidar los pocos espacios destinados a los infantes que existen en la localidad pensando para ellos una experiencia diferente.