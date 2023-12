Productores yerbateros se reunirán para solicitar actualización del precio de la hoja verde de yerba mate

jueves 14 de diciembre de 2023 | 11:29hs.

En San Pedro, los productores de yerba mate muestran enorme preocupación por el precio que se paga actualmente por el kilo de hoja verde, en comparación al incrementó de los precios, donde en la localidad el litro de Diesel Quantium vale $910,00, por ello convocan a los productores a una reunión de carácter urgente para tratar el tema y firmar un petitorio sobre actualización de los precios.

Tras el incremento del dólar oficial y, en consecuencia, los aumentos en los precios del combustible, insumos y mano de obra, el valor que se paga por kilo de hoja verde puesto en secadero que es de $ 210,00 se torna un valor insostenible para el sector. Los productores proponen que el valor se establezca en dólares y mínimamente llegue a USD 0,60.

"Con el dólar a $ 820,00 se duplico el valor de todas las cosas, y la yerba se quedó en el tiempo con el valor actual. La yerba tiene que acompañar esos valores, no hay otra manera. Los fertilizantes, la mano de obra, el combustible, se fueron a valores desorbitantes. El kilo debe valor $ 500,00 o llevarlo a valor dólar" indicó al respecto Ariel Steffen, desde la Casa de Familia Yerbatera, en diálogo con El Territorio.

Y puntualizó que "Lo mejor es que se lleve a valor dólar el kilo de hoja verde y que no tengamos dos veces por año estar peleando por el precio de la yerba". Desde la localidad pretenden hacer llegar el reclamo al Gobierno Nacional, por lo que convocan a los productores a una reunión de manera urgente para mañana viernes a las 18 en el predio de la Casa de la Familia Yerbatera, sobre avenida Güemes, a fin de dar a conocer la propuesta sobre la actualización de los valores y sumar firmas. En caso de no obtener respuestas favorables, no descartan tomar medidas, entre ellas mencionaron el cese de cosecha.