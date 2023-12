El dólar crecerá 2% al mes y la tasa de interés se mantendrá en 133%

jueves 14 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

El Banco Central (BCRA) fijó ayer un sendero de desplazamiento (crawling) de 2% mensual en la variación del tipo de cambio, tras la decisión de implementar un salto cambiario del 100% en el dólar mayorista, que pasó así de $400 a $800 por unidad, al tiempo que mantuvo estable en 133% anual la tasa de interés de referencia. En tanto, el dólar blue cerró ayer a $1.070, igual que el martes.



“Reforzando el ancla que brinda el firme compromiso con el equilibrio fiscal, el ajuste anunciado para el tipo de cambio cumplirá el rol de un ancla complementaria en las expectativas de inflación”, indicó el Central en un comunicado.



Al respecto señaló que “el refuerzo al ancla fiscal que constituye esta ancla nominal es considerada una necesidad temporaria que disminuirá a medida que el compromiso y la visibilidad del esfuerzo fiscal sean apreciados en su total dimensión”. “En función de las circunstancias actuales, en lo inmediato se establece un sendero de desplazamiento de 2% mensual para el tipo de cambio”, precisó.



También indicó que “en el corto plazo, como consecuencia de los desbalances heredados y mientras la economía transite un período de ‘estanflación’, se prevé que la demanda de dinero demorará en recuperarse”.



En este contexto, el Central destacó que “el equilibrio monetario requiere atender simultáneamente las dos fuentes principales de emisión monetaria: el financiamiento directo e indirecto del déficit fiscal y el déficit cuasifiscal del propio BCRA”.



“En el contexto descripto, guiado por la prudencia y la flexibilidad, el BCRA considera apropiado mantener sin cambios la tasa de política monetaria”, subrayó el organismo. De esta forma, puntualizó que “la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días se mantendrá en 133%”, pero remarcó que “a su vez, se decidió disminuir la tasa de pases pasivos, la cual se ubicará en 100%”.



“El BCRA continuará monitoreando la evolución del nivel general de precios, la dinámica del mercado de cambios y de los agregados monetarios a los efectos de calibrar su política de tasas de interés y de gestión de la liquidez”, sostuvo el organismo que conduce Santiago Bausili.



Por otro lado, el BCRA -en un comunicado liberado en los primeros minutos del día- confirmó que el gobierno solicitará un waiver (perdón) por incumplimiento de metas con el FMI, de manera de poder conseguir los desmbolsos previstos para cerrar los compromisos financieros del trimestre.

Alerta de sindicatos por el ajuste

El cotitular de la CGT Héctor Daer y el secretario general del gremio de vendedores de diarios, Omar Plaini, expresaron ayer "preocupación" ante la "falta de un plan económico" del gobierno y el anuncio de "medidas de ajuste desordenadas y nocivas" que "recaen sobre el pueblo", tras de una reunión de urgencia de una veintena de referentes de esa central. "Todavía no sabemos la Argentina a la que vamos, sólo nos dijeron que el ajuste era sobre otros sectores y está siendo sobre el pueblo", alertó Daer en rueda de prensa al término de la reunión ante las medidas anunciadas el martes por el ministro de Economía, Luis Caputo.El cotitular de la CGT, en línea con lo expuesto en un documento, señaló que las primeras medidas económicas del gobierno "tienen un impacto real y concreto sobre la calidad de vida de jubilados y trabajadores, donde no se habla de ingreso pero sí de ajuste"."Son medidas desordenadas porque es un gobierno que presenta solo un ajuste y un cambio devaluatorio, con una quita de subsidios que significa triplicar las tarifas, y no habla de ingreso ni de cómo se resolverá el tema con los sectores más vulnerables de la economía", dijo Daer.

Analistas esperan más señales de confianza

Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, planteó, con cierta cautela, que “mientras no pasen las leyes por el Congreso con este paquete en sí mismo no pasará nada”. Para Caamaño, la intención de Caputo es tratar de ir asegurando el plano fiscal para ganar tiempo y recuperar el balance del Banco Central.



En ese sentido advirtió que “para final del primer semestre tienen que tener lanzado un plan de estabilización que implique la unificación del tipo de cambio”.



Portfolio Personal Inversiones (PPI) advirtió que “los meses del verano (hasta la cosecha gruesa) serán desafiantes y el mercado seguirá al detalle la ejecución del plan en los números fiscales”.



“El anuncio dejó una buena sensación, por lo que esperamos una reacción positiva sobre el riesgo país, y, por lo tanto, sobre los activos argentinos”, dijo la sociedad de bolsa. Un punto a tener en cuenta es que desde el 13 de noviembre el riesgo país pasó de los 2.500 puntos básicos a los 1.815.



El equipo económico va a hacer un ajuste mucho más alto del que le exigiría el Fondo Monetario Internacional (FMI), que sería de solo 3 puntos del PBI.



Algunos especulan con que esa “sobreactuación” busca dar señales a los mercados contundentes para marcar una caída más importante del riesgo. Debería bajar unos 1.000 puntos más para volver a emitir.



Desde el punto de vista de los compromisos en dólares, el gobierno tiene hasta junio, U$S 3.700 millones con el FMI, U$S 1.500 millones con bonistas privados y U$S 1.000 millones con organismos. Y además Caputo entiende que necesitará conseguir dólares prestados para mejorar las reservas del Banco Central.

El bloque del PRO manifestó su apoyo a las medidas

El bloque del Frente PRO en la Cámara de Diputados respaldó el paquete de medidas anunciado el martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, y señaló que “hay que eliminar de raíz el déficit fiscal de una vez y para siempre”, tras reunirse con el expresidente Mauricio Macri.



El bloque opinó sobre las primeras diez medidas del Gobierno nacional que conforman el denominado “paquete de urgencia económica”, entre las que destacan el aumento del dólar oficial a 800 pesos, el cese de la obra pública financiada por el Estado, la reducción de subsidios a la energía y el transporte y un incremento en la ayuda social vía Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.



El pronunciamiento de la bancada del PRO -que conduce Cristian Ritondo- fue realizado tras mantener una reunión primero con el expresidente Mauricio Macri en Olivos y luego en la sede del Congreso Nacional, a la que se sumaron otros aliados de esa fuerza Política, como Avanza la Libertad, Unión Mendocina y Creo.



“Nos reunimos esta tarde para analizar los primeros anuncios económicos que realizó el gobierno nacional en el día de ayer, y el impacto que tendrá en la economía de los argentinos”, señaló el PRO en un comunicado. También señalaron que “los diputados nacionales del PRO vamos a analizar y actuar con responsabilidad ante cada una de las iniciativas que nos corresponda tratar”.



En declaraciones a Télam, la diputada santafesina Germana Figueroa Casas dijo que “estuvimos analizando los anuncios y viendo cuáles van a pasar por el Congreso. Es un primer análisis porque en realidad hay que verlos para poder opinar en firme”.



A lo largo del encuentro, disertaron el exministro de Hacienda del gobierno de Cambiemos, Hernán Lacunza, y los economistas Luciano Laspina, Daiana Fernández Molero, Germana Figueroa Casas y José Luis Espert.

