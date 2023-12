Por nueva suba, combustibles superan los $900 en Misiones

jueves 14 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Una suba del 37% para las naftas y el gasoil volvió a registrarse en todo el país, lo que inmediatamente repercutió también en las estaciones de servicios de Misiones.



La petrolera Shell fue la primera en confirmar el nuevo incremento, con lo cual se suma al otro 30% que aplicaron las empresas, previo a la asunción del presidente Javier Milei.



De esta manera el promedio el litro de nafta súper se situó en torno a los 600 pesos y el incremento apunta al dólar por litro.



De hecho, en el caso de Misiones, ya superó los 900 pesos el litro como ocurrió con la premium. En promedio y en general las subas se ubicaron en alrededor de 200 pesos.



En Posadas las primeras en modificar sus precios fueron, en la víspera, las petroleras Shell y Axion.



De esta manera, la nafta súper de Shell se elevó a 725 pesos, la V-Power nafta a 836 pesos y la V-Power Diesel subió a 910 pesos.



En otros municipios

Mientras que en Jardín América, la estación de servicio Shell llevó la nafta súper a $725,20, la V-Power a $835, Evolux diesel a $775,60 y V-Power diesel a $910.



La cartelera de las estaciones de servicio Shell de Iguazú indican que la nafta súper aumentó 194 pesos: pasó de 586 a costar 780, un incremento del 24,87%.



En el caso de la nafta V- Power el incremento fue de 198 pesos por litro: pasó de 638 a costar $836, evidenciando un incremento del 26,68%.



En el caso de los combustibles diesel el producto Evolux aumentó 151 pesos: saltó de 618 el litro a costar $769, un incremento del 19,64%. Para el producto V-Power Diesel, el aumento fue de 199 pesos por litro: pasó de 717 pesos a costar 916, el incremento fue de 19,64%.



También ayer aumentaron los precios de combustible de la estación de servicio Shell de Montecarlo, quedando la nafta súper en $725 pesos, la V-Power en $836, el gasoil V-Power diesel en $910 y la Evolux 500 en $759.



El tercero en tres semanas

El nuevo incremento, el tercero en las últimas tres semanas, se produce luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, convalidó una devaluación del 54% del peso.



Luego de la devaluación del peso anunciada por el titular de esa cartera los precios de los combustibles volvieron a aumentar, esta vez 37 por ciento.



Al igual que la semana anterior, Shell fue la que dio el primer paso, luego se sumó Axion y se espera la extensión en todas las estaciones de servicios.



Con este nuevo ajuste, las naftas y el gasoil acumulan un ajuste del 77 por ciento desde el 1º de noviembre y todo indica que habrá más incrementos en las próxima semanas.

Con la información de corresponsalías Iguazú y Jardín América

Transporte anticipa un panorama desolador por aumento de tarifas

Ante el anticipo de reducción de subsidios a partir de enero, se esperan fuertes aumentos en el servicio de transporte. “Tenemos una devaluación importante y hay que ver cómo impacta eso en todos los precios. Ya hubo un incremento del 30% en combustible, sólo se incrementó un 15% de la tarifa del interurbano y hay que reajustar todos los cuadros tarifarios, tanto urbano y suburbano como interurbano. Eso es una realidad”, anticipó el gerente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Misiones (Caemtap), Juan Manuel Fouce, en conversación con Radioactiva 100.7.



A su vez, señaló que “todos los insumos van a tener una suba importante por el incremento al Impuesto País a las importaciones y se piensa que la reducción de subsidios se va a dar de forma progresiva el año que viene, aunque todavía no sabemos qué va a ocurrir ni cómo va a ser la reducción”.



“Todo el transporte está atento a eso”, aseguró.



Por este motivo, remarcó que es necesaria una reunión con el gobierno provincial para ver cómo se abordará la situación. “En lo que es interurbano, los subsidios no se actualizan desde hace más de un año; está atrasado el fondo compensador provincial, el boleto educativo y no sabemos si se va a cumplir con el cronograma de pagos de este año del subsidio nacional”, puntualizó.



“Hoy por hoy, repuestos como embudo para el freno o inyectores, están arriba del millón y medio de pesos, cuando en Brasil se consiguen a 400 o 500 mil pesos. Acá los comerciantes deberían ver ese tema porque muchos están haciendo un negocio muy grande con la inflación, sacando un rédito desmedido a la venta de insumos. Con esta devaluación, se va a dar la posibilidad de que sigan con ese accionar”, cuestionó.

Los nuevos precios de los entretenimientos en TV

El anuncio del Ministerio de Economía de la Nación sobre la suba del dólar para bajar el déficit fiscal afecta a diversas plataformas de streaming y música. Ayer, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) publicó la resolución general 5.463 que modifica el entramado impositivo que pesa sobre las operaciones cambiarias. La carga de impuestos pasa a ser del 60%, unos $480 que se suman a los $820 en los que quedó el dólar oficial, lo que resulta en una nueva cifra de 1.312 pesos. Para el pago de las plataformas de streaming saltará hasta $1.288.



El nuevo esquema de percepciones que oficializó la Afip queda de la siguiente manera para el dólar tarjeta: el tipo de cambio oficial ($820) más Impuesto País de 30% ($246) más una percepción del Impuesto a las Ganancias del 30% ($246), que dan como resultado los $1.312 mencionados. Luego de esta medida, Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Spotify y YouTube ya actualizaron sus precios. Acerca de Netflix el plan básico con los impuestos ahora pasará a costar $3.973, el estándar $6.676 y el premium $9.220. En HBO Max comunicaron que valdrá $2.528, mientras que Amazon Prime tendrá un valor un poco superior de $2.542.



Con respecto a Apple TV, la plataforma que se puso de moda este último tiempo ya que era la única que permitía ver los partidos del Inter Miami de Messi, informaron que ahora cuesta $8.891.



Sobre YouTube y Spotify indicaron que para el primer caso el individual pasará a $1.381,70 y el familiar a $2.494. Con la segunda aplicación de música hubo una actualización para todas las categorías: Estudiantes por $523,10, el individual de $952,40, el familiar a $1.588 y el dúo por $1.270.

Aumentos de precios, desde carne hasta otros productos

El viernes finalizó la vigencia de los acuerdos de precios a nivel nacional y, desde entonces, los supermercados recibieron listas con aumentos de hasta 50% en productos de consumo masivo que se sumaron a los fuertes incrementos de la semana pasada.



En varios casos las nuevas listas están sobre la mesa a la espera de las negociaciones entre las empresas productoras, que quieren recuperar los atrasos acumulados en los últimos meses, y las comercializadoras, pero también de la magnitud de los anuncios económicos del nuevo gobierno.



También se observó un salto en el precio de la carne vacuna en los mostradores.



El Índice de Precios de Supermercados de Ceso mostró un incremento semanal (del 4 al 11 de diciembre) del 4,2% respecto de la semana anterior y 20,5% contra las cuatro semanas previas.



El protagonista de ese salto fue la carne: 8,3% semanal y 28,4% mensual.



El mercado mayorista de la carne vacuna anticipa que pueden esperarse nuevos aumentos.



El economista Amílcar Collante resaltó que los novillos subieron $500, un alza de 40% en la última semana de la hacienda en Cañuelas.



Allí habrá otro factor que presionará la inflación, en un contexto de salarios deprimidos, altos niveles de pobreza y de cara al período de las fiestas.

Haene expresó preocupación sobre el fin de la obra pública

Tras conocerse el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, diversos sectores comenzaron a analizar el impacto que tendrá en el caso de Misiones.



Uno de los aspectos principales es lo que tiene que ver con la eliminación de subsidios para el transporte y la luz. Reducir subsidios a la energía y al transporte, es lo que planteó el ministro Caputo. Por caso, Misiones está subsidiada la luz y los consumidores tienen una protección especial, por ser alto demandante de energía, al carecer de gas natural. Por lo tanto, deberá evaluarse el impacto que tendrán los costos liberados desde la energía eléctrica al transporte.



Algunos empresarios y desde la provincia, esperan conocer con más detalles sobre los anuncios y el impacto que podría tener el recorte de subsidios para estos sectores. Alejandro Haene ,actual tesorero y ex presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), indicó que las medidas que “más me preocupan son las relacionadas con el stop a la obra pública y reducción al mínimo de las transferencias a las provincias.



Desconocemos qué fondos quedan y cuáles directamente se anulan”. Observó que “también falta definir la quita de subsidios al transporte y a la energía en qué plazo y porcentaje van a ser”. Haene destacó “como positivo el dólar a $800, creo que superó las mejores expectativas previas. Máxime para las exportaciones de las economías regionales”.

