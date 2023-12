“Vamos a salir adelante, no hay noche que no ceda ante el día”

lunes 11 de diciembre de 2023 | 6:02hs.

Tras ser consagrado flamante presidente, Javier Milei, salió a saludar al balcón de la Casa Rosada y le dedicó un nuevo mensaje a los argentinos tras cantar la introducción de “Panic Show” de La Renga en medio de cánticos de “Argentina”.



“Les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por el cariño manifestado y por darnos tantas alegrías estas horas y tiene que ver con la llegada al poder del primer presidente liberal libertario. He construido mi carrera política sobre decirles siempre la verdad y eso no me juega a favor a mi, pero prefiero decir una verdad incómoda a una mentira confortable”, expresó el primer mandatario.



“Es por ello que quiero que tengan conciencia. Quiero dejar claro que vamos a empezar la reconstrucción de argentina luego de más de 100 años de decadencia volviendo a abrazar las ideas de libertad. Vamos a tener que soportar un periodo de dureza pero vamos a salir adelante. No hay noche que no haya sido derrotada por el día. Pongámonos de pie y volvamos a hacer grande a la Argentina. Abracemos estas ideas y vamos a ser una potencia”, concluyó. Y agregó: “Es por eso que, hoy, los argentinos de bien hemos decretado el fin de la noche populista y el renacer de la Argentina próspera y liberal”.



Durante su discurso, el Presidente estuvo secundado, unos pasos más atrás, por su hermana, Karina Milei, y por su pareja, Fátima Flórez. Antes de terminar sus palabras, Milei citó, como lo hizo en su discurso en la explanada del Congreso de la Nación, a Alberto Benegas Lynch hijo, y se mostró esperanzado con respecto al futuro del país. Junto a su hermana Karina, ahora Secretaria General de Presidencia. Foto: AP

“El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente se puede ser exitosos sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a mejor precio’. Por lo tanto, argentinos, pongámonos de pie y hagamos nuevamente grande a la Argentina”.



Luego, concluyó: “Abracemos estas ideas y vamos a volver a ser una potencia. Que Dios los bendiga y las fuerzas del cielo nos guíen para hacer el mejor gobierno de la historia. Viva la libertad, carajo”.



Jura a puertas cerradas

Javier Milei decidió ayer tomarle juramento a sus nueve ministros en una ceremonia a puertas cerradas y sin trasmisión oficial. Allí le tocó el turno a su hermana Karina Milei, a quien eligió como secretaria general de la Presidencia y no pudo contener las lágrimas. Ambos terminaron la escena con un abrazo emotivo.

Finalmente serán nueve ministerios

El presidente Javier Milei firmó su primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ayer, a pocas horas de haber jurado ante la Asamblea Legislativa. Como primera medida, el líder de La Libertad Avanza reducirá los ministerios a 9, que incluirán Interior, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Defensa, Economía, Infraestructura, Justicia, Seguridad, Salud y Capital Humano.Además, ”las tareas necesarias para posibilitar la actividad del presidente de la Nación serán atendidas por



las siguientes secretarías presidenciales: General, Legal y Técnica, De Comunicación y Prensa”, detallaron en el documento al que tuvo acceso Infobae.



La novedad del Gabinete será la cartera de Capital Humano, que la administrará Sandra Pettovello, ex vicepresidenta de la Unión del Centro Democrático (Ucedé) de la Capital Federal. Es Licenciada en Periodismo de la Universidad de Belgrano y Licenciada en Ciencias de la Familia de la Universidad Austral. La cartera absorberá a Educación, Trabajo y Desarrollo Social. También tendrá en su órbita a Anses y Pami.

Milei asumió la presidencia y dijo que el ajuste es la única alternativa Con intensas reuniones sigue hoy la actividad de todo el gabinete