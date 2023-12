Milei asumió la presidencia y dijo que el ajuste es la única alternativa

lunes 11 de diciembre de 2023 | 6:06hs.

Javier Milei asumió ayer la Presidencia con un duro discurso en el que anunció que “comienza una nueva era en la Argentina” que dará por terminada “una larga y triste historia de decadencia y declive”, a la vez que subrayó que “no hay alternativa posible” a la de aplicar medidas de “ajuste” y “shock” que impactarán “de modo negativo sobre el nivel de actividad económica, empleo, salarios reales y cantidad de pobres e indigentes”.



“Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo”, dijo Milei en un mensaje pronunciado al aire libre desde las escalinatas del Congreso, de cara a miles de personas que agitaron banderas argentinas.



Durante unos 35 minutos, que en su mayoría fueron dedicados a un análisis de la situación económica del país, Milei brindó su discurso tras la jura y la recepción de los atributos de mando en la Asamblea Legislativa que se desarrolló en el recinto de la Cámara de Diputados.



En su mensaje, detalló que “ningún gobierno ha recibido una herencia” económica “peor” de la que le tocará al suyo y destacó que la saliente gestión de Alberto Fernández dejó “plantada una inflación” potencial “de 52% mensual” y “15.000% anual”.



“Nos han dejado plantada una hiperinflación. Vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla. Vamos a hacer los máximos esfuerzos posibles para impedir esta catástrofe” que dejaría al “90% de la población en pobreza” y al “50%” de ella, en la indigencia, explicó.



Y agregó: “Hoy comienza una nueva era en la Argentina. El desafío que tenemos por delante es titánico”. El discurso del nuevo presidente fue transmitido por cadena nacional y pronunciado desde las escalinatas del Congreso nacional, donde estuvo acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, sus funcionarios designados e integrantes de las delegaciones extranjeras, entre ellos el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski; los mandatarios sudamericanos Luis Lacalle Pou (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay) y Gabriel Boric (Chile); y el Rey de España, Felipe VI. Antes de ello, Milei recibió los atributos de presidente en el recinto parlamentario y ante la Asamblea Legislativa constituida para ese motivo. Lo hizo de manos de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En su discurso, pronunciado de cara a sus seguidores, que se ubicaron sobre la Plaza del Congreso, el flamante mandatario sostuvo que los argentinos deberán afrontar un período de estanflación, la combinación entre altos niveles de inflación y caída de la actividad económica. “Tengo que decírselos de nuevo: no hay plata”, sentenció. Victoria Villarruel y Javier Milei tras asumir en el Congreso ayer. Foto: AP

El ajuste que pondrá en marcha, según advirtió, “impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, empleo, salarios reales y cantidad de pobres e indigentes”, aunque prometió que, “a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado”.



“En estos días mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto: ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo, que en sus inicios se jactaba de tener superávit gemelos -esto es superávit fiscal y externo- hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI (Producto Bruto Interno)”, resaltó. Milei reiteró que el escenario económico de “estanflación” que vivirá la Argentina “no es algo muy distinto a lo que pasó en los últimos 12 años, cuando el PBI per cápita cayó 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación”.



En materia social, refirió Milei, el país que recibe tiene a la mitad de la población en la pobreza y “con el tejido social completamente roto. Más de 20 millones de argentinos no pueden vivir una vida digna porque son presos de un sistema que lo único que genera es más pobreza”, evaluó.



Además, cuestionó la política sanitaria implementada para enfrentar a la pandemia de Covid-19, un momento en el que, opinó, “si los argentinos hubiéramos hecho las cosas como la media de los países del mundo, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Gracias al ‘Estado que te cuida’ y su ineficiencia, 130.000 argentinos perdieron la vida”, afirmó. El nuevo jefe de Estado también se comprometió a luchar contra el delito, especialmente el narcotráfico en la ciudad santafesina de Rosario. “El narcotráfico se apoderó de nuestras calles y las fuerzas de seguridad han sido humilladas y abandonadas” durante los últimos años. “Se acabó con el ‘siga, siga’ de los delincuentes”, advirtió.



Milei también señaló el “deterioro” educativo del país, donde “el 84% de nuestros chicos no termina la escuela en tiempo y forma” y, “a su vez, el 70% de los que sí terminan no puede resolver un problema de matemática o comprender un texto. Si se levantara (Domingo Faustino) Sarmiento y viera qué hicieron de la educación”, dijo con tono reflexivo.



Sarmiento no fue el único expresidente que Milei mencionó en su discurso; en otro tramo, citó “una frase sobresaliente” de quien consideró “uno de los mejores presidentes de la historia argentina, Julio Argentino Roca: ‘Nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo cuando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, si no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios’”.



“Milei, querido, el pueblo está contigo” y “Libertad, libertad”, cantaron los presentes en la Plaza del Congreso inclusive cuando Milei anunció la puesta en marcha de fuertes medidas de “ajuste”.



Pese a eso, Milei mencionó que sus medidas al frente del gobierno tienen éxito, será “el último mal trago” que soportará la sociedad antes de “comenzar la reconstrucción de la Argentina. Habrá luz al final del camino”, prometió.



En la puerta del Congreso de la Nación, Milei estuvo acompañado, por quienes integrarán su gabinete de ministros y secretarios. Entre ellos estuvo su hermana, Karina, quien lo acompañó durante todo el recorrido hacia el Congreso.

La gente acompañó con clima festivo

Simpatizantes del presidente Javier Milei colmaron ayer la plaza Congreso y las calles aledañas que unen el Parlamento con la Casa Rosada y fueron los responsables de poner un color festivo y con ánimo de “esperanza y fe”, con banderas, cánticos, remeras y disfraces, a la jornada de asunción del nuevo mandatario. En una jornada histórica por cumplirse 40 años de la recuperación de la democracia, el apoyo popular que recibió Milei contó con varios momentos significativos: la multitud vivó al economista hasta cuando se refirió al ajuste y coincidió en destacar el clima de “esperanza” que se abre ante “una nueva etapa en el país”.



Varias horas antes, envueltos en banderas argentinas y otras amarillas con la insignia de La Libertad Avanza (LLA), ciudadanos procedentes de distintos puntos del país se ubicaron en las inmediaciones del Parlamento, en la Plaza del Congreso de la ciudad de Buenos Aires, en medio del gran operativo de seguridad dispuesto para la ceremonia.

La oposición reaccionó con expectativa y preocupación

Diputados y senadores de la oposición mostraron ayer diferentes posicionamientos frente al discurso de Javier Milei en su asunción como Presidente, entre los que destacaron el hecho de que haya graficado la situación que encontró el Gobierno y los que cuestionaron que no hablara en el recinto.



La diputada nacional Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) expresó que “el presidente le habló a la gente y dijo la verdad”.



“Eligió hablarle al pueblo en la calle, decisión que aplaudo. Dicha medida está muy lejos de ser una falta de respeto. La verdadera falta de respeto fue el gesto grosero que Cristina Fernández de Kirchner, siendo aún vicepresidente, le hizo a la gente antes de ingresar al Congreso”, señaló.



Emilio Monzó, de Cambio Federal, expresó: “el presidente tiene a partir de hoy la posibilidad de eliminar la polarización improductiva que tuvimos los últimos 20 años y que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Espero que la reconstrucción de la Argentina que propone se haga respetando la diversidad de fuerzas que los ciudadanos eligieron para representarlos en el Congreso”



El titular de la bancada de Unión por la Patria (UP) en el Senado, José Mayans, enfatizó: “Esperábamos un saludo, sobre todo a las delegaciones que asistieron. Me parece que correspondía que salude a la Asamblea (Legislativa). Si hay reconocimiento a la representación que tenemos, empezamos bien, pero pedimos respeto a la representación que tenemos; de otra forma no puede funcionar el Congreso”.



“Vamos a ver qué medidas enviarán al Congreso. Estamos expectantes. Somos primera minoría”, aseveró Mayans.



El socialista Esteban Paulón, en tanto, marcó: “Insólito, una vez que terminó la jura de Milei dieron por finalizada la Asamblea Legislativa. El presidente se fue a la plaza y por micrófono nos pidieron que nos quedemos a escucharlo mientras nos daba la espalda. Dejá, lo escucho por la radio”.



Por su parte, la diputada nacional del PO en el FIT-U Romina Del Plá sostuvo: “Milei dijo que iba a terminar con la casta, pero apuesta a gobernar en base a pactos con los mismos de siempre, no sólo con Macri sino también con el PJ. El peronismo en el Congreso arrancó dándole el aval a la designación de Martín Menem, que viene a llevar adelante el paquete antiobrero de leyes que promueve Milei”.



La diputada radical Carla Carrizo remarcó: “El presidente hablando al pueblo en las escalinatas del Congreso. Puede hacer eso en gran medida porque hace exactamente hoy 40 años Raúl Alfonsín y muchos políticos junto a él eligieron construir y sostener el poder civil en el país”.

“Vamos a salir adelante, no hay noche que no ceda ante el día” Con intensas reuniones sigue hoy la actividad de todo el gabinete