La familia Martínez volvió a manifestarse para reclamar que Alcoba Sciortino no salga en libertad | El Territorio

Minutos antes de las seis de la tarde, familiares, amigos y compañeros del equipo de fútbol amateur en el que Manteca jugaba desde hacía un tiempo, se juntaron para acompañar a Rocío, pareja del fallecido, como a los hermanos y sobrinos de la víctima del trágico siniestro vial ocurrido el pasado 1 de mayo frente al acceso al Parque de la Ciudad, sobre avenida Quaranta (ex ruta 12).

Por este hecho, y por quien la familia Martínez exige que no salga en libertad por su responsabilidad en el hecho, permanece tras las rejas Martín Esteban Alcoba Sciortino, correntino de 44 años que de acuerdo a las investigaciones manejaba el Renault Fluence que atropelló y abandonó al motociclista hasta su muerte. Y que luego de recorrer varios minutos con el coche visiblemente dañado en el capot a causa del fuerte impacto, decidió continuar su escape a pie y abandonar el vehículo en inmediaciones del Hospital Baliña.

Uno de los familiares que tomó la palabra en nombre de los allegados a Manteca fue su sobrino Damián, quien con firmeza y con la convicción de no detenerse un día en la búsqueda de Justicia, charló con El Territorio sobre la nueva concentración y los últimos detalles de la investigación.

En primera instancia se mostró más que indignado por la no declaración del detenido, y apuntó a que esto se debe más que nada a una estrategia por parte del imputado para ganar tiempo en la causa. En este punto aseguró: "La verdad que no sabemos qué está buscando esta persona porque es culpable. Sabemos que la Justicia lleva un pequeño margen de tiempo, que tiene sus protocolos, pero a un tipo así no sé cómo le dan tanto tiempo para moverse".

Sobre la incorporación de testimonios o pericias que puedan ayudar en el expediente indicó que por el momento el abogado de la familia es quien está a cargo de esa labor y que ya iniciaron los trámites de rigor para incorporarse al expediente como querellantes particulares en el proceso investigativo.

"Tenemos una que otra información que este asesino, porque no le cabe otro adjetivo, tiene conocidos de gran peso dentro del Estado misionero. Desde ese lado, sabemos que le están dando una mano y eso es lo que creemos que está trabando todo. Lo único que queremos es que por ser conocido pueda salir a la calle a matar a alguien. Puede ser tu papá, tu tío el que pudo haber sufrido una pérdida tan grande como esta. En este caso nos tocó a nosotros por un infeliz que salió a la calle a matar y sin que tenga una gota de remordimiento", aseguró Damián.

"Nosotros lo que vamos hacer es manifestarnos pacíficamente, sin hacer quilombo ni nada por el estilo, es simplemente salir a pedir Justicia diariamente. Entendemos muy bien que él (Alcoba Sciortino) está haciendo todo lo posible para trabar la cárcel para él porque quiere una excarcelación o una salida bajo fianza. Pero un tipo como este, con más de 150 estafas comprobadas, pedido de captura, prófugo de la Justicia, homicida, no puede salir en libertad. Esta no es una persona que cometió un hecho sin querer, es alguien que viene con un prontuario demasiado grande y que dejó muy destruida a una familia. Dejó a tres nenas sin un padre, sin el sustento de vida", añadió el entrevistado.

Imputación

Por el momento, Alcoba Sciortino está imputado por el delito de homicidio culposo agravado “por conducción antirreglamentaria, doblemente calificado por fuga del lugar y no haber socorrido a la víctima”. Esta calificación le fue notificada formalmente este último martes en audiencia indagatoria ante el juez Ricardo Balor, a cargo de la pesquisa. En esa oportunidad, luego de escuchar las acusaciones en su contra, optó por guardar silencio y regresó a la dependencia policial donde permanece alojado desde el pasado sábado.

Cabe recordar que el imputado, mientras estuvo prófugo, presentó mediante su abogado patrocinante un pedido de exención de prisión que fue oportunamente rechazado por el magistrado interviniente.

