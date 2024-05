“De una u otra manera nos vamos a ver beneficiados” | El Territorio

Lorena Osuna directora de turismo de Campo Ramón se refirió al concurso Best Tourism Villages que puso al municipio de la zona centro en la escena mundial para competir por ser el mejor pueblo turístico del mundo

jueves 09 de mayo de 2024 | 22:32hs.

El pequeño pueblo de Campo Ramón en la zona centro de Misiones es uno de los 8 pueblos de la Argentina que fue seleccionado por la Secretaría de Turismo para competir por ser los mejores del mundo en el marco del concurso Best Tourism Villages que es organizado por Organización Mundial de Turismo.

En la preselección se habían presentado 32 pueblitos rurales argentinos de 17 provincias distintas y un comité de expertos en el sector turístico analizó estas precandidaturas hasta definir cuáles serían los que terminen participando por representar a la Argentina en este importante concurso internacional.

La iniciativa Best Tourism Villages busca distinguir pueblos de baja densidad demográfica que sean ejemplo de turismo en el entorno rural con actividades como la agricultura, la ganadería o la pesca. En ediciones anteriores fueron elegidos Caspalá, de Jujuy, y La Carolina, en San Luis, como unos de los mejores pueblos turísticos del mundo.

“El Ministerio de Turismo de la provincia me planteó la posibilidad de presentarnos por el trabajo que venimos haciendo hace varios años con emprendedores de la zona. Tenía que ser un pueblo de 15 mil habitantes y que tenga un trabajo de desarrollo sustentable, nos llegó muchas horas armar la presentación, los emprendedores se sumaron, el municipio y la escuela también participó de la presentación y por suerte quedamos entre los 8 mejores”, indicó en charla con Radioactiva.

“A nivel internacional fueron 800 los pueblos que quedaron y por Argentina quedamos dentro de los 8 de la Argentina y ahora comenzamos a competir a nivel internacional, en septiembre el comité evaluador de la Organización Mundial del Turismo va a elegir a los mejores”, agregó.

“Ser elegido un pueblo turístico es muy importante, porque para nosotros es mucho más importante la visualización de nuestro trabajo que un subsidio. No es lo mismo trabajar solo que trabajar acompañado de organizaciones. Ese acompañamiento es muy bueno para los pueblos como nosotros. Si no somos elegidos, tenemos la gran oportunidad de entrar en los programas de la Organización Mundial del Turismo para el desarrollo de proyectos en nuestro pueblo ya que ellos acompañan a los pueblos que no fueron elegidos. Así que de una u otra manera nos vamos a ver beneficiados”, resaltó.

A la hora de resaltar los atributos de Campo Ramón para ser elegido, dijo “para mi es el mejor pueblo, yo hace 13 años que trabajo en Campo Ramón, yo no soy de Campo Ramón, yo soy de Alem, pero Campo Ramón es mi lugar, yo pertenezco y me siento parte del pueblo. Tengo un sentido de pertenencia y defiendo al pueblo porque es mi lugar. Es un pueblo que me dio la posibilidad de desarrollarme profesionalmente. Gracias al municipio al intendente y a los emprendedores que son parte de nuestro día a día. Nuestra actividad es asociativa y eso permitió el desarrollo del turismo en Campo Ramón”.

“Hace unos años el pueblo no era reconocido como un pueblo turístico y gracias a ellos, los emprendedores, y al municipio que apoyo y le dio el espacio, se pudo fortalecer el turismo y que hoy se hable de Campo Ramón como un lugar turístico es por esa sinergia que se logró. Tenemos miles de turistas que nos visitan cada año y el trabajo de los emprendedores es fundamental porque sin ellos no podríamos hacerlo”, afirmó.

“Gracias al municipio que apoyo se pudo llevar adelante el programa y hoy se estableció la marca Experiencia Campo Ramón, que nos permitió posicionar el municipio tanto a nivel provincial y nacional”, destacó.

“Nuestro objetivo era entrar entre los 8 finalista del país y ahora vamos por el reconocimiento a nivel internacional. Ya venimos siendo reconocidos hace tres años. En el 2022 fuimos reconocidos con el premio Lia Escalada, que es un premio al trabajo en el territorio, el año pasado fuimos reconocido por el INTA, por la experiencia que fue la marca Senderos de Pindó, que lo presentamos en distintas ferias. Este año nos reconoció la Organización Mundial del Turismo”, sostuvo.

Por último invitó a los misioneros que “vengan a conocer Campo Ramón que tenemos muchas propuestas todo el año”.