Passalacqua asumirá hoy el segundo período no consecutivo como gobernador provincial

domingo 10 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Hugo Passalacqua asumirá hoy el cargo de gobernador de Misiones, en una ceremonia prevista en la Cámara de Diputados de Misiones.



Representará su segundo mandato, tras ser elegido en mayo junto a Lucas Romero Spinelli por cerca del 70% de los votos de los misioneros.



Passalacqua había llegado por primera vez a presidir el Ejecutivo provincial en 2015, cuando también fue elegido gobernador por el Frente Renovador de la Concordia. Al asumir quedó grabada aquella imagen de levantar el bastón lanza que representa desde entonces el traspaso del poder en Misiones.



Representó un gesto de mucha simbología. “Tiene una fuerza que nos invita a seguir en el rumbo que trazaran José Gervasio Artigas y Andresito”, dijo Passalacqua al destacar entonces que por primera vez se cumplía tal ritual de pasaje, pero además empezaba a sustentar la importancia del misionerismo, a tal punto que tomó la decisión y anunció “que la foto del gobernador no esté más (en los edificios públicos), sino que sea reemplazada por la de Andresito Guacurarí”.



En el momento en que la Renovación festejaba el contundente triunfo de la fórmula Oscar Herrera Ahuad y Carlos Arce, a gobernador y vice, el conductor del espacio Carlos Rovira destacaba la gestión desarrollada por Passalacqua y entendía que si el pueblo quería podría volver cuatro años más tarde como candidato a gobernador. Fue lo que justamente ocurrió y recibió amplio respaldo de la ciudadanía.



La ceremonia

Passalacqua asume hoy como gobernador mientras en la misma jornada se producirá igual ceremonia a nivel nacional mediante la toma de mando del presidente electo Javier Milei y de las comunas en Misiones.



El obereño de esta manera asumirá el cargo y gobernará como ocurrió en su primera gestión, con un gobierno nacional opositor.



Concluye además el mandato de diputado provincial, tras haber encabezado en 2019 la lista del oficialismo provincial y deja a su vez, el cargo de vicepresidente primero de la Cámara de Diputados. En forma previa, en 2003, ocupó el cargo de ministro de Educación y Cultura de la provincia de Misiones y, en 2009 resultó electo diputado provincial. En forma posterior, en 2011, dejó la banca de diputado y acompañó a Maurice Closs como candidato a la vicegobernación y juntos gobernaron la provincia hasta 2015, cuando fue electo gobernador.



Passalacqua asumirá junto a quien fuera su compañero de fórmula y actual vicegobernador electo, Lucas Romero Spinelli.



Los gobernadores

Desde la recuperación de la democracia en 1983, los misioneros eligieron un total de siete gobernadores, de los cuales cuatro -como lo hará ahora Passalacqua- con dos mandatos.



Ellos son Ricardo Alfredo Barrios Arrechea, Julio César Humada, Ramón Puerta, Carlos Rovira, Maurice Closs, Hugo Passalacqua y Oscar Herrera Ahuad. Ahora el reelecto Passalacqua, quien cumplirá el segundo mandato de manera alternada y distinta a como lo habían hecho de manera consecutiva, es decir por doble período y ocho años, los gobernadores Ramón Puerta (de 1991 a 1999), Carlos Rovira (de 1999 a 2007) y Maurice Closs (2007 a 2015).



El primer gobernador electo desde el regreso de la democracia fue Barrios Arrechea, el dirigente radical que asumió en diciembre de 1983.



Permaneció en el cargo hasta septiembre de 1987. Dejó los últimos meses de la gobernación para asumir como ministro de Salud y Acción Social de la Nación (septiembre de 1987 a mayo de 1989) durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Quien completó el mandato en la provincia fue Luis María Casoni y lo hizo durante un período de cuatro meses.



Luego ganaría las elecciones a gobernador el ahora ya fallecido Julio César Humada, función que ejerció desde 1987 hasta 1991. Barrios Arrechea es el único que no completó mandato, como sí lo hizo por un período Humada.



Puerta inauguraría la serie de dos períodos al frente del Ejecutivo provincial, es decir, durante ocho años de permanencia consecutiva en el cargo, como ocurrió luego con Carlos Rovira y Maurice Closs.



En tanto, Passalacqua (2015-2019) ejerció por un período (cuatro años), pero ahora asumirá para un segundo mandato no consecutivo, en reemplazo de Oscar Herrera Ahuad, cuyo período de cuatro años finaliza hoy.



En forma posterior, a partir de las 11.30, en Casa de Gobierno, se realizará la jura de ministros del gabinete del gobierno de la Provincia de Misiones. Allí terminará de definirse cuáles son los principales cambios que realizará Passalacqua. Por ahora, se habla de reemplazos en los ministerios de Salud, en Industria y de Ecología, en la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) y el Ente Provincial de Agua y Cloacas (Eprac), además de Coordinación de Gabinete.



En la Cámara de Diputados

Con la asunción de Passalacqua reemplazará en el cargo a Oscar Herrera Ahuad, que tras ser electo diputado provincial podría ocupar desde hoy la presidencia de la Cámara de Diputados de Misiones. Es la propuesta que hará hoy el diputado Carlos Rovira, quien venía presidiendo la Legislatura provincial en los últimos 16 años. Todo indica que, de ser electo -para lo cual tiene suficiente cantidad de votos-, Herrera Ahuad presidiría la Legislatura y Rovira podría pasar a ocupar el cargo de vicepresidente primero.



Otra propuesta

El interbloque legislativo Juntos adelantó que presentará una fórmula alternativa para presidir la Cámara, “reflejando el compromiso con nuestro electorado y la voluntad de los partidos que conforman nuestro espacio”, comunicaron oficialmente con el aval de los once legisladores que representan a la UCR, Activar y PRO.

La actividad a desarrollarse en la Legislatura

Desde la Cámara de Diputados de Misiones detallaron las actividades que se desarrollará hoy en ese ámbito. “Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 99 de la Constitución Provincial, el artículo 1 de la Ley IV 23 y los artículos 1, 3, 16, 17, 18 y 19 del Reglamento de Cámara, el decreto N°421 de Presidencia de Cámara establece como fecha de sesión especial el 10 de diciembre a las 9 para incorporar a los diputados electos el 7 de mayo de 2023, conjuntamente con Astrid Anna Carolina Baetke como diputada provincial, y recibir sus juramentos”.



Señalan que además en la oportunidad designarán las autoridades de la Cámara por el término de un año; tomar juramento para la posesión del cargo a quienes se designen como Secretarios y Prosecretarios Legislativos; integrarán las comisiones permanentes y especiales; designarán a los miembros de la Comisión Legislativa Permanente; elegirán a los diputados que integrarán el Jurado de Enjuiciamiento y procederán al sorteo de las Salas Acusadora y Juzgadora, y Comisión Investigadora; y designarán a los diputados que integrarán el Consejo de la Magistratura.



Asimismo se fijará día y hora de las sesiones ordinarias correspondientes al próximo Período Legislativo. Más tarde, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Provincial y lo establecido en el artículo 1, inciso f del Reglamento de la Cámara de Representantes, el decreto 422 del presidente del Parlamento Misionero, Carlos Rovira, convoca a sesión especial para las 10.30, a efectos de tomar juramento a los señores gobernador y vicegobernador electo.

Asumen los intendentes electos

Asumirán los 78 intendentes electos el 7 de mayo en la provincia de Misiones. Durante la jornada, con diferentes actos irán concretando las ceremonias. De este total, 53 continúan o ya estaban al frente de la comuna. Por lo tanto, son 25 las caras nuevas. También algunos estaban de manera temporaria o por diversas circunstancias al frente de la comuna, porque además debe tenerse presente que en los últimos cinco años (de 2017 a 2022) se crearon tres nuevos municipios.



A su vez, son nueve en total las intendentas que administrarán los municipios de Santa Ana, Profundidad, Apóstoles, Santo Pipó, Almafuerte, General Urquiza, Colonia Polana, Puerto Piray y Wanda.



Posadas

El intendente Leonardo “Lalo” Stelatto asumirá hoy a las 9.30 su segundo mandato, en el marco de na sesión especial en la que además asumirán las nuevas autoridades del Concejo Deliberante para el período 2023-2024.



Oberá

En Oberá, Pablo Hassan asumirá su primer mandato como intendente. Hasta ahora completó mandato del ex intendente Carlos Fernández, que asumió como diputado nacional. La ceremonia se realizará a partir de las 19 en el Complejo Polideportivo Ian Barney II.



Eldorado

En el caso de Eldorado, el intendente Rodrigo “Pipo” Durán tiene previsto, tras aumir, realizar el mañana, desde las 8, el primer acto oficial para tomar juramento a sus funcionarios.



El encuentro se realizará en las instalaciones de la Cámara de Comercio.

