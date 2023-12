En Esperanza avanzarán con un plan de seguridad

domingo 10 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

El intendente de Puerto Esperanza Horacio Zarza adelantó que comenzará priorizando la búsqueda de mayor seguridad, “para ello, instalaremos más cámaras, más alumbrados en los barrios, reclamaremos al gobierno provincial más personal policial y equiparemos con móviles a la dirección de tránsito, para colaborar en esta tarea. En materia de seguridad tenemos pensado también, incorporar una patrulla urbana municipal”, adelantó.



En materia de salud pública, el jefe comunal añadió que piensa fortalecer el sistema actual que es bueno, “incorporando al menos dos ambulancias más, gestionar más personal médico con especialidades para nuestro Hospital Nivel 1, también un centro de imágenes con tomógrafo, equipo de rayos X digital y ecógrafo con traductor, y un mamógrafo. Necesitamos y vamos a trabajar para conseguirlo, un laboratorio que atienda las 24 horas”.



“Desde siempre se trabajó muy bien en Puerto Esperanza también con los Caps. Sabemos que nuestros proyectos no serán fáciles de llevar a cabo y que son ambiciosos; pero no imposibles de concretar”.



En tanto, en materia de obras sostuvo que es prioritario mejorar los caminos, empedrado y cordón cuneta. “Vamos a poner más énfasis en estos trabajos, ya sea en el sector urbano como en el rural. El vecino debe poder trasladarse desde los barrios y los parajes rurales sin ninguna dificultad cualesquiera sean las condiciones climáticas, para eso estarán las máquinas y equipos municipales, que dicho sea de paso, están muy deteriorados. Debemos garantizar también la salida de la producción, con estos trabajos desde la dirección municipal correspondiente”.



El proyecto

Además hizo énfasis en la idea del proyecto de Villa Olímpica y exhibe con orgullo una maqueta que se encuentra en su oficina. “Hace un par de años que venimos trabajando en este trabajo; para ello la familia de don Pedro Scherer -uno de los fundadores colonizadores de Puerto Esperanza-, ha cedido un amplio predio aquí muy cerca”, y al decir esto señala lo que fuera el antiguo campo de aviación.



“El objetivo es inaugurarlo con motivo de los festejos del centenario de la localidad, el 25 de septiembre de 2026. Será una Villa Olímpica, que como su nombre lo indica comprenderá todas las disciplinas, con una completa infraestructura estadio de fútbol incluida”, adelantó.



Por más energía

El intendente Zarza también destacó la necesidad de avanzar en la generación local de energía. “Como se sabe, una ciudad sin suficiente energía no puede crecer. Debido a ello vamos a apostar e incentivar a empresarios a invertir en la generación por biomasa, que ya hay un ejemplo a seguir de parte de una empresa local. También promover a la energía a través de los paneles fotovoltaicos”.



Recursos

Sobre una cuestión que en estos momentos preocupa a todos los intendentes es respecto a cómo afrontar los compromisos como el pago del medio aguinaldo.



“Poco sabemos oficialmente sobre el estado económico financiero del municipio y de otros ítems, como los pases a planta permanente de mucho personal después de las elecciones. Todo pese a nuestra insistencia en el diálogo que conlleva una transición”.



No obstante, dijo que a partir de hoy “nos pondremos al tanto de cómo recibimos la Municipalidad y estaremos informando fehacientemente a la población. Lo que sí sabemos de manera extraoficial es que encontraremos un rojo de alrededor de 200 millones de pesos, que representa un monto importante a superar”.



De todas formas aclaró que “en cuanto al aguinaldo, no es algo que deba discutirse; simplemente hay que pagarlo en tiempo y forma”.

