Faccio busca en Wanda ampliar la oferta turística

Romina Faccio, electa intendenta de Colonia Wanda que asumirá hoy, apuntó que entre las prioridades se encuentran “la generación de empleo genuino gestionado por el municipio; para atraer a inversores y empresas del sector privado. Nosotros colaboraremos con exención de tasas, infraestructura, y gestionar tierras y servicios”.



Sostuvo que, en el mismo sentido y propósito, pondrá “mucho énfasis en el desarrollo turístico, con la puesta en valor de nuevos atractivos y más servicios”, para reforzar que “Wanda no es sólo Piedras Preciosas”.



Quien administrará desde hoy la comuna sostuvo que la idea es “apoyar a los emprendedores afines al sector, y que tengamos una cartelera de eventos que cubra todo el año. Como hasta ahora y más, seguir integrados a las localidades vecinas de Puerto Libertad, Puerto Esperanza y Andresito, y otras”.



Trabajo y educación

Adelantó que pretende “potenciar el trabajo con y para la juventud, en la educación disruptiva, la tecnología y la digitalización; que se involucren y formen parte de la innovación que se viene para Wanda, y que está instalada en este tiempo en todas partes. También en el mismo sentido tenemos un proyecto para construir un club municipal, con estadio y espacio para todas las disciplinas”.



En cuanto a salud, adelantó la idea de “reforzar los servicios con que contamos, gestionar más médicos especialistas para el hospital y equipamiento que faltan. Vamos a colaborar decididamente en este sentido, también con los Caps; en este punto queremos reconvertir el Centro Integrador Comunitario en un nuevo Caps, con atención permanente de un pediatra, y la instalación de un consultorio odontológico”.



En Lanusse

En cuanto a las localidades más alejadas del microcentro, detalló las acciones a encarar a favor de las colonias Lanusse, Nueva Argentina y Morena.



“Será uno de los ejes fundamentales de la gestión; con el mantenimiento constante de los caminos para la salida de la producción, y de la vecindad. Tenemos pensado instalar una oficina municipal en la colonia para que los vecinos de esos lugares, no tengan que venir al centro urbano por un pedido, reclamo o gestión”.



Respecto a la situación económica y aguinaldo, afirmó “la verdad tuvimos poca colaboración del Ejecutivo actual, en cuanto al estado de situación económica. Suponemos que los números estarán equilibrados, y en cuanto al aguinaldo es algo que no debiera estar en discusión; tendremos que pagarlo en tiempo y forma”.

