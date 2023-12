Llegan a farmacias de Misiones las primeras vacunas contra el dengue

miércoles 06 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Actualmente, el dengue constituye una gran amenaza para la salud pública mundial, con riesgo de infección en más de 125 países, incluidos muchos de América Latina. El Ministerio de Salud Pública de la Nación confirmaba, hasta finales de septiembre de este año, que se habían registrado 131.501 casos en todo el país, con 7.058 en investigación. De cara a la temporada de verano, se espera que estas cifras tengan un aumento significativo en la población general.



A principios de noviembre, el laboratorio Takeda presentó la vacuna tetravalente contra el dengue, enfermedad transmitida por el vector Aedes aegypti, la cual ya se encuentra disponible en algunas farmacias del país, mientras continúan los operativos de distribución del fármaco.



“La vacuna llegó hace poquito porque la mayoría de las farmacias se habían anotado en una preventa hecha por las droguerías, a fines de organizar la adquisición de la vacuna según la demanda que había”, indicó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, Vania Ilchuk, en conversación con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7. Puntualmente, confirmó que en Posadas la vacuna llegó a la cadena de farmacias Farma Life y se espera que una sucursal de Farmacity también la reciba. En Apóstoles, dos locales tendrían disponibilidad de dosis, al igual que un dispensario en Oberá. “Ahora hay otras droguerías que están en el mismo sistema de preventa, así que van a ir llegando durante diciembre”, aclaró.



“Se venden con prescripción médica. Son dos dosis que se aplican con una diferencia de tres meses. Según lo que hemos leído, puede ser aplicada independientemente a si han padecido o no la enfermedad”, agregó, advirtiendo que todavía se esperan instrucciones sobre los operativos de logística y las recomendaciones médicas para la aplicación de la vacuna.



“Habría que ver bien cuál es el criterio médico para la sugerencia de aplicación. Creo que la sugerencia va a ser la aplicación de la vacuna para quienes ya padecieron la enfermedad y no pueden volver a contagiarse por el riesgo que conlleva”, analizó.



Además, señaló que por el momento cada dosis cuesta $38.000. “En un redondeo para arriba, hablamos de $80.000 para las dos dosis”, dijo. “Como son dos dosis, se tendría que armar un registro o algo de seguimiento, pero no está clara la operatoria. No se ha bajado línea sobre la logística todavía”, explicó.



Por otra parte, ratificó que ninguna obra social se manifestó respecto a la cobertura de la vacuna contra el dengue.



Ante la consulta de El Territorio a las autoridades del laboratorio Takeda respecto a la cantidad de dosis enviadas al sector privado de Misiones no detallaron cifras, en tanto respondieron: “La distribución garantiza la llegada de la vacuna tetravalente contra el dengue a vacunatorios, instituciones privadas y farmacias a lo largo y ancho del país, priorizando zonas de riesgo de contraer la enfermedad como ser Centro, Noroeste y Nordeste de la Argentina”.



Efecto y contraindicaciones

La vacuna tiene cerca de un 65-70% de efectividad para lo que se llama dengue virológicamente comprobado; es decir, la enfermedad por dengue, pero tiene casi 90% de efectividad para prevenir el dengue grave o la internación por dengue.



Se puede usar a partir de los 4 años y no tiene límite tope en la edad. Los estudios mencionan una inmunidad prolongada, aunque se está empezando a evaluar la posibilidad de algún refuerzo.



En ese sentido, Derek Wallace, vicepresidente y director del programa global contra el dengue en Takeda, había detallado al momento de presentar la vacuna en ciudad de Buenos Aires (Caba): “Los anticuerpos a largo plazo duran cuatro años y medio de acuerdo a los ensayos clínicos realizados”. Al mismo tiempo, informó que para lograr este desarrollo científico se realizaron ensayos en 28.000 personas de trece países.



Las reacciones adversas son comunes a cualquier otra vacuna, como dolor, enrojecimiento en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar, fiebre y debilidad. Los efectos reportados fueron pasajeros y desaparecieron sin inconvenientes. No obstante, la vacuna está contraindicada para personas embarazadas, en período de lactancia y pacientes inmunosuprimidos.

Por contexto regional, alerta permanente

La provincia de Misiones trabaja en la prevención y construcción de un plan de control fronterizo para evitar la transmisión de nuevos serotipos de la enfermedad en la región. Ante esto, Walter Villalba, coordinador de Sanidad de Frontera, había manifestado a El Territorio que “la situación regional es preocupante, ya que tanto Brasil como Paraguay están teniendo aumentos significativos de casos para esta época del año”. No obstante, el factor preocupante es la presencia de otros serotipos “que generalmente no circulan en nuestro país, por lo que tenemos que tener más cuidado”, había advertido.



La situación epidemiológica en el territorio paraguayo alertó a las autoridades sanitarias locales y Villalba explicó que “en Misiones, el año pasado fue más preocupante la chikungunya y no tanto de dengue, porque los contagios de éste fueron de serotipos que ya circulaban, por lo que gran parte de la población tenía inmunidad”.

El fármaco no estará disponible en el sector público

En el último Consejo Federal de Salud (Cofesa) se resolvió que Nación no comprará la vacuna de Takeda y en ese contexto Misiones informó que tampoco la adquirirá para el sector público. De manera, que hasta el momento solo Salta inicia una campaña de vacunación.



“Bajo la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) la vacuna se considera para entornos de alta carga de la enfermedad y para minimizar riesgos en seronegativas. Siempre de la mano con sensibilización social, control vectorial. No resuelve el problema de los cuatro serotipos”, había manifestado el ministro de Salud misionero, Oscar Alarcón, tras el Cofesa.



“Por el momento destinado al sector privado. A nivel público en discusión. Buscando evidencia aún. A fines de noviembre OPS tendrá su evaluación final probablemente, aún no prevista en el fondo rotatorio”, indicó el funcionario.



“La misma empresa propone estudios de investigación sobre avance en duración y tipo de cobertura sobre los serotipos. Por el momento Nación no va a adquirir la vacuna para uso masivo y la provincia de Misiones tampoco”, aseveró Alarcón.



Por su parte, Marcelo Quipildor, médico infectólogo de Salta, que consideró que es alarmante el panorama que se avecina por lo que el Estado salteño vacunará en algunas zonas.



“El Ministerio de Salud va a comprar 300.000 dosis para las localidades calientes del virus dengue como el departamento San Martín, Orán y Rivadavia. Y el grupo etario que se va a vacunar va a ser las personas de 25 a 39 años, para comenzar porque obviamente que es la población que más trabaja y la que más se ve afectada en los brotes por dengue, entonces esa es una política que se decidió por ahora”, explicó Quipildor.



“Somos los primeros en brindar accesibilidad en poblaciones vulnerables al virus dengue y tenemos la posibilidad de ver la experiencia en cuanto a la respuesta de defensa que puedan tener estos pacientes”, señaló.