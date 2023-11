En Misiones se recluta el 85% de las víctimas de trata de personas de todo el país

martes 28 de noviembre de 2023 | 15:41hs.

Kitty Sanders es una de las caras de la lucha contra las redes de trata en el mundo. Durante ocho años, la periodista e investigadora rusa se infiltró como nudista, modelo erótica y prostituta para comprender el funcionamiento interno del tráfico de personas y los distintos métodos de captación ejecutados. Esto sucedió en países de Europa, Asia e, incluso, América Latina, donde vivió situaciones que marcaron su vida para siempre. Desde hace casi 10 años vive en Argentina y, recientemente, su labor fue destacada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En conversación con Acá te lo Contamos por Radioactiva (100.7), indicó que "cada año, los proxenetas y tratantes cambian los métodos de chantaje, entonces es muy importante tener mano en el curso y difundir la información que tomo diariamente de mis informantes". A su vez, precisó que en Buenos Aires participa junto a la Policía y a la Gendarmería en el rescate de chicas y chicos de diferentes provincias: Misiones, Salta, Entre Ríos, Mendoza y Córdoba. "Por eso es muy importante viajar a la provincia, para hablar con claridad sobre las ventajas y desventajas de Buenos Aires", subrayó.

"El 85% de las víctimas del territorio argentino fueron capturadas en Misiones; son chicas y chicos argentinos, de Paraguay y de Brasil. Es un lugar donde capturan a las víctimas y las llevan a Buenos Aires, donde turistas con mucha plata esperan 'su producto' para divertirse y, disculpen la palabra, violar a nenas y nenes desde 4 años en adelante", advirtió.

Sobre esta línea, agregó que "si alguien te invita a viajar a Buenos Aires sin preocuparse por tu nivel de profesionalismo, es una trampa". "Siempre se pueden comunicar conmigo por redes sociales para averiguar si existen las empresas que dicen contratar; o llamar a la línea 145, que es anónima, nacional y gratuita", remarcó.

Si bien las redes de trata siempre cambian sus métodos de captación, Sanders señaló que actualmente las redes sociales ayudan a armar los engaños. "Lo primero que hacen es ir a Instagram, donde se publican fotos con las que pueden elegir una víctima potencial. Después, van a Facebook para ver información privada sobre familiares, lugar de residencia y gustos. Con toda esa información, tienen un retrato de cómo engañar a la víctima. Cuando van a Buenos Aires, los proxenetas les toman todos los datos para armar un contrato, que es falso, y esa información es usada contra ellas cuando quieren salir. Amenazan con publicar sus fotos en todos lados como prostituta", detalló.

"Este es un método de chantaje, pero son miles. Es importante prevenir este delito porque las chicas y chicos de 18 años terminan con autoestima muy baja, se sienten sucios, no tienen educación ni profesión. Es difícil ayudarles no solo en forma física, en cuanto a sanar enfermedades o cuestiones relacionadas a la droga, sino en lo psicológico. A veces las mismas familias les rechazan, sin comprender que son víctimas de trata", dijo.

En este sentido, la periodista e investigadora hizo hincapié en que "rescatar es el primer paso, el segundo es recuperar a la chica o el chico y devolverle a la sociedad. Necesita mucha asistencia, por eso prefiero prevenir este delito y que no acepten ofertas laborales truchas, ni ofrecimientos de viaje a Francia, Alemania u otros países".

"Cuando una chica se va a otro país, en el que no habla el idioma y sin documentos legales, porque le dan documentos truchos, ella acepta lo que le diga el proxeneta porque está sola. La engañan diciéndole que no puede ir a la Policía porque sería un delito que haya ingresado al país con documentos truchos. En Brasil, ofrecen viajar a Estados Unidos. En Argentina, ofrecen viajar a los países de la Unión Europea", especificó.

Asimismo, puso el foco en que los proxenetas arman catálogos de los menores de edad, sacando fotos, por ejemplo, cuando juegan. "Cuando desaparece un menor, se debe actuar inmediatamente porque después de tres horas el niño no está más en la provincia. Con los niños, hay tres casos. El primero es el secuestro, cuando la familia está en contra; el segundo es la venta. El tercero se da por la inocencia. Viene alguien diciendo que tienes ocho hijos, que puede llevar a dos a Buenos Aires para darle mejores estudios, gratuitos, y los padres acceden porque creen que van a tener una buena vida", explicó.

"La trata de menores es más cínica e inhumana porque, a veces, los propios padres y madres los entregan", puntualizó Sanders. "En Alemania está el término ‘bebé preparado’. Desde el nacimiento, la mamá empieza a poner una cosita en el ano que va aumentando en tamaño hasta los seis o siete meses, cuando lo vende. Prepara al bebé para que no le duela cuando entre el pene y sobreviva algunas horas de violación. Son cosas tan inhumanas que faltan las palabras. Lo vi en Alemania y luego en Argentina. Hay bebés latinos que son consumidos por europeos, que los ven como pedazos de carne", ahondó.

Además, aclaró que "la trata de las personas no es solo explotación sexual o laboral. La tercera rama del delito de trata es la venta de órganos, algo en aumento en Argentina". "La trata de personas afecta a todo el territorio. Tenemos que estar atentos y no pensar si el delito es un mito o no", concluyó.

Charlas abiertas y gratuitas

Este miércoles 29, Kitty Sanders dará dos charlas sobre la trata de personas. Una tendrá lugar de 10 a 12 horas, en el edificio Figueredo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. La segunda será a las 17 horas en el espacio 'Vientos de Libertad' de Garupá, ubicado en Malvinas Argentinas 2045.