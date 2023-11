Contra viento y marea

lunes 27 de noviembre de 2023 | 19:50hs.

En los días previos al Gran Premio Coronación de Rally, el sanvicentino Marcelo Márquez (37) perdió su auto a manos de un estafador que nunca le pago lo acordado y se llevó el móvil con el que llevaba su moto a cada carrera. Pese al mal trago nunca bajó los brazos, sino que redobló la apuesta. Hizo un bolso con sus herramientas, ropa para el fin de semana, y fue a Aristóbulo del Valle, corrió la última competencia del año, que fue muy dura, ganó la categoría E4, y volvió a San Vicente andando en la misma moto con la que corrió el fin de semana, demostrado que su pasión por las motos pudo más que un momento de adversidad.

Márquez es motoquero de alma y lleva nueve años compitiendo en Enduro, Motocross y desde hace dos años se sumó al Campeonato Misionero de Rally en la modalidad de motos, compitiendo dentro de la modalidad Enduro 4, la más pequeña de las categorías de motos.

“Volví a casa andando en la misma moto, sabía que tenía que volver con ella por eso también me cuidé un poco en el rally, pero cuando se podía acelerar iba a fondo. Fue el viaje más feliz de mi vida porque había ganado y la gente en la ruta me filmaba porque yo volví con la ropa de la carrera y con mi trofeo atrás entre mis cosas”, dijo el piloto que corre en el Misionero de Rally de Motos.

Márquez correr con una moto Keller con un motor Honda 150cc “Esta armado con muchas partes de otras motos para aguantar los tramos largos en el rally”, dijo entre risas.

Marcelo es tan fanático del rally que su hija menor, se llama Jeodahia en homenaje a Jehodaia Luzne, quien corre y se destaca en la categoría de Quad. “Mi familia siempre me apoya y cuando pasó lo del auto mi señora (Mónica Zalazar) me dijo ‘metele ficha que todo va a salir bien’ y no me dejó bajar los brazos también corrí por ellos que no pudieron ir esta fecha, así que tuve que festejar solo en el podio. Su familia se completa con sus hijos Aldana (16), Ezequiel (13), Tezza (8) y Jeodahia (2). Su hijo también corre en moto desde los 7 años y en el 2021 fue campeón de la Pre Junior en el Motocross misionero.

No es la primera vez que Márquez hace un gran esfuerzo por ir a correr. “Yo siempre digo que cuando algo te gusta hay que buscar la forma de hacerlo e ir por tus sueños, sin importar los sacrificios que hay que hacer. En Campo Viera un amigo me llevo la moto y yo fui y vine en colectivo, y en esa carrera se me rompió el amortiguador de la moto y corrí con una piedra sosteniendo el tope del amortiguador”, recordó entre risas.

La familia Paulus le dio una gran mano llevándolo el viernes y lo trajo a San Vicente, luego del Súper Prime nocturno. Mientras que el sábado un colaborador de la parte de Cronometraje de la AMPyNaR (Miguel Benitez) le prestó su moto para que Márquez pueda volver a su casa a dormir ya que su moto había quedado en Parque Cerrado y no tenía donde quedarse a dormir.

Esta es la segunda victoria en esta temporada de rally, pero sin dudas fue la que más disfruto, por todo lo malo que le había pasado en la previa. “Tengo mucha gente que agradecer y que me dio una mano para esta carrera. Agradecer a Maicon Paulus, Cristan Polzuber, Sandro Espindola, Inés Sabina Spaciuk, Fabián Rodríguez, Pablo Gómez y su padre y muchos compañeros del grupo de motos que me ayudaron todo el fin de semana, a mi familia que me aguantan todo. A Carlitos Stelmaszenzuk por su preocupación, me preguntó como yo iba a volver y le mentí que un amigo me venía a buscar y cuando terminé de revisar que todo estaba bien en la moto me subí y volví a casa andando la moto, feliz, muy feliz el viaje más feliz de mi vida, porque hice muchísimo esfuerzo en esta fecha”.