A tres años de la partida de Maradona, su legado sigue más vigente que nunca

sábado 25 de noviembre de 2023 | 11:30hs.

Hoy no es un día más para los argentinos ni para los amantes del fútbol de todo el mundo, tampoco para aquellos a los que hace exactamente tres años se les helaba la sangre a medida que comenzaba a circular esa noticia: se cumplen tres años del día en el que Diego Armando Maradona se convirtió definitivamente en leyenda. Y no es que ya no fuera dueño de ese título, pero desde ese 25 de noviembre de 2020, Diego lo amplió de leyenda del fútbol, a simplemente leyenda.

Tres años después de su muerte, no hay día en el que el nombre de Maradona no sea protagonista de alguna conversación en cualquier bar, en charlas futboleras o políticas, en cualquier rincón del país. O la pregunta de qué hubiera hecho en tal situación.

Aún ausente físicamente, Pelusa sigue presente en el día a día de los argentinos, en cada cancha, en remeras, en banderas, en murales, dibujado en las paredes y en tatuajes. Y aquella imagen de México 86 con el capitán argentino besando la Copa del Mundo que se viraliza a diario en donde quiera que sea.

Diego es eso. Historia, fútbol, pueblo, mística. Maradona es protagonista de miles de momentos y anécdotas que muchas personas tuvieron la suerte de poder compartir a su lado. Diego es sorpresa, porque cuando creemos que ya sabemos todo sobre él, aparece un nuevo relato, de esos que nos llegan a lo más profundo del corazón y que nos vuelve a pintar con todas las letras quién era Maradona.