Concepción de la Sierra: maestra fue mordida por una yarará y debió ser internada

miércoles 22 de noviembre de 2023 | 10:45hs.

Una maestra del NENI 67 de la localidad de Concepción sufrió un accidente el pasado lunes 13 de noviembre, cuando una yarará la mordió en el pie. El episodio ocurrió durante el ingreso al jardín: “Yo no ví a la víbora, estaba en la galería”, relató la mujer, quien prefirió resguardar su identidad.

Al identificar al animal, inmediatamente protegió a los estudiantes en las aulas, y comprobó que ninguno de ellos había sido mordido. Pero “pasados unos 25 minutos, sentí ardor y noté la mordedura”, sobre el pie, en la parte del pliegue del jean, detalló. “Inmediatamente fuí al hospital y estuve internada por 24 horas. Me asusté mucho, porque tengo fobia a las serpientes”, expresó.

Horas más tarde del accidente, y tras ser atendida en el Hospital local, la maestra padeció ciertos síntomas, como adormecimiento en partes del cuerpo, dolor y hormigueo en el pie. “Los médicos dijeron que podía ser producto del veneno, que en ese momento ya había corrido todo el sistema, pero se me fue pasando de a poco”, precisó.

Actualmente, sigue con analgésicos y antibióticos, y se encuentra realizando estudios médicos para seguir el posible avance del veneno. “Los médicos me dicen que la saqué barata, que no me picó de lleno y que fue una desgracia con suerte”, manifestó.

Reclaman más limpieza en las instalaciones

Si bien se trata del primer accidente con una serpiente venenosa en ese establecimiento, la docente señaló que ya había aparecido una, dos meses atrás. Resaltó que “fue una situación insólita, uno no está preparado para que te aparezca una yarará en un jardín”.

Tras lo ocurrido, contó: “Mis colegas están a disposición y están asustadas porque ya había aparecido otra hace 2 meses en otro jardín del NENI. El tema es que nosotras no tenemos mucha asistencia: la limpieza siempre es un problema, y nos arreglamos como podemos, con los padres”, explicó.

En esa línea, reclamó la falta de porteros y de limpieza en el establecimiento. Por lo que junto a otras maestras y padres, solicitaron más personal para esas tareas. La mujer expresó: “Esperamos que con esto al menos se consigan más porteros para tener limpio el jardín todos los días. Pedimos a la directora que solicite más personal, pero todo queda en la propuesta”.