Alerta naranja para este martes por tormentas fuertes en Misiones

lunes 13 de noviembre de 2023 | 20:08hs.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a Naranja el nivel de alerta por tormentas en Misiones. Según detalló el organismo nacional, el área será afectada por caída de granizo, ráfagas intensas, actividad eléctrica fuerte y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 milímetros, durante la madrugada y la mañana de este martes. Cabe destacar que para la noche de este lunes se encuentra vigente alerta Amarilla.

Por su parte, desde la Dirección General de Alerta Temprana consignaron que persisten las lluvias intensas y voluminosas sobre toda la provincia este martes. El ambiente se mantendrá cálido, no obstante, las temperaturas no subirán mucho debido a la nubosidad y a la lluvia. Dada la inestabilidad, no se descartan temporales y caída de granizo en forma puntual.s

Seguirán las lluvias y tormentas desde la madrugada del miércoles, con mejoría a partir de mediodía en el norte, en el centro y sur de la provincia continuarían durante la tarde y hasta la noche. Las temperaturas suben un poco más.

Continúa el mal tiempo, las lluvias y el poco cambio en las temperaturas el jueves. Las precipitaciones se extienden a lo largo del día con períodos de calma. Corrientes voluminosas de aire húmedo provenientes de la selva amazónica asociadas a la baja presión en la región sostienen en estos días las condiciones de inestabilidad.