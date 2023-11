Fotógrafa de El Territorio fue premiada con el Melchora 2023

viernes 10 de noviembre de 2023 | 8:15hs.

Se entregaron anoche los premios Melchora Caburú 2023 y una fotoperiodista de El Territorio estuvo entre las agasajadas. Según revelaron desde la organización, los premios buscan visibilizar a mujeres que desarrollaron por primera vez una actividad históricamente realizada por los hombres o se destacaron en ámbitos considerados “impropios” para las mujeres.

De esta manera, la nominación de Natalia Guerrero Zabrodiec y su consecuente elección por el jurado, se debe a haber sido la primera mujer en integrar el equipo de fotografía y conducirlo, dentro de El Territorio, el diario con más trayectoria de la región.

Para el despliegue de estos premios, hubo una convocatoria popular en la que se postularon más de 40 mujeres de distintos ámbitos, calificando por los requisitos ocho de ellas.

Los Melchora Caburú -organizados por la diputada provincial Soledad Balán y la Asociación Civil Sanmartiniana- se entregaron así finalmente ayer en el Museo Aníbal Cambas con una apacible ceremonia.

Al recibir el galardón, Guerrero recordó sus inicios en la fotografía y los desafíos que fue superando hasta llegar al día de hoy.

“Me gusta contar historias, me gusta descubrir historias, me gusta cazar historias”, aseguró.

Y agregó: “A pesar de todas esas dificultades salí adelante con el apoyo de mis compañeros, de mis amigos, de mi tía y con el apoyo del director del diario me dijo que sí, que le meta para adelante”.

Entre las premiadas, se destacan además la primera mujer de Argentina egresada de una escuela técnica y la primera intendenta mujer de Misiones, por ejemplo y otras mujeres pioneras en inspección de obras, cooperativas de electricidad, construcción.

El nombre del premio también honra a una mujer histórica. En 2022 la Legislatura Provincial instauró por Ley el 6 de octubre como el Día de Reconocimiento a la Figura de Melchora Caburú, una mujer reducida a ser la compañera de Andresito Guacurarí que tuvo un gran rol en los combates, donde fue destacada por su compromiso por la defensa y liberación de los territorios que hoy conforman el noroeste argentino tal como lo conocemos.

“Cuántos nombres de mujeres trascendieron. Pocos…y eso no quiere decir que no haya habido mujeres destacadas sino que fuimos invisibilizadas”, dijo Balán y añadió: “Ojalá que ahora la gurizada pueda soñar en ser Melchora Caburú y saber que no sólo tenemos grandes héroes sino también grandes heroínas”.